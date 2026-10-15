https://1prime.ru/20261015/geh-874299176.html
ГЭХ рассматривает два проекта для участия в программе КОММод
ГЭХ рассматривает два проекта для участия в программе КОММод - 15.10.2026, ПРАЙМ
ГЭХ рассматривает два проекта для участия в программе КОММод
"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") рассматривает два проекта для участия в программе по отбору проектов модернизации ТЭС (КОММод), точно... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:46+0300
2026-10-15T18:46+0300
2026-10-15T18:46+0300
москва
газпром
газпром энергохолдинг
мосэнерго
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874299176.jpg?1792079219
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") рассматривает два проекта для участия в программе по отбору проектов модернизации ТЭС (КОММод), точно определится на следующей неделе, рассказал журналистам в кулуарах РЭН гендиректор компании Денис Федоров.
"На следующей неделе будем разбираться... Есть по "Мосэнерго" один и по Питеру - ТГК-1 посмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос, какие проекты ГЭХ отобрал для участия в программе КОММод.
В середине сентября Федоров говорил, что "Газпром энергохолдинг" планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС, а генерирующие компании группы ГЭХ - "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2 - проявляют интерес к программе.
Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, газпром, газпром энергохолдинг, мосэнерго
МОСКВА, Газпром, Газпром энергохолдинг, Мосэнерго
ГЭХ рассматривает два проекта для участия в программе КОММод
"Газпром энергохолдинг" рассматривает два проекта для участия в программе модернизации ТЭС
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") рассматривает два проекта для участия в программе по отбору проектов модернизации ТЭС (КОММод), точно определится на следующей неделе, рассказал журналистам в кулуарах РЭН гендиректор компании Денис Федоров.
"На следующей неделе будем разбираться... Есть по "Мосэнерго" один и по Питеру - ТГК-1 посмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос, какие проекты ГЭХ отобрал для участия в программе КОММод.
В середине сентября Федоров говорил, что "Газпром энергохолдинг" планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС, а генерирующие компании группы ГЭХ - "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2 - проявляют интерес к программе.
Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.