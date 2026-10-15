https://1prime.ru/20261015/geh-874307403.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - 15.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:09+0300

2026-10-15T21:09+0300

2026-10-15T21:23+0300

россия

сочи

росавиация

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация."Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сочи, росавиация