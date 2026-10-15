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В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - 15.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:09+0300
2026-10-15T21:09+0300
2026-10-15T21:23+0300
россия
сочи
росавиация
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация."Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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россия, сочи, росавиация
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов