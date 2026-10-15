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В аэропорту Геленджика сняли дополнительные временные ограничения

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные временные ограничения - 15.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Геленджика сняли дополнительные временные ограничения

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T06:49+0300

2026-10-15T06:49+0300

2026-10-15T06:49+0300

бизнес

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росавиация

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. "Аэропорт Геленджика. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08.30 до 20.00.

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бизнес, геленджик, росавиация