Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/gendirektor-874262748.html
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании - 15.10.2026, ПРАЙМ
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании
Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:17+0300
2026-10-15T10:17+0300
дальний восток
москва
т плюс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874262748.jpg?1792048664
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил генеральный директор компании "Т Плюс" Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Накануне Сниккарс заявил, что компания вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, при этом радикальных ее корректировок не ожидается. "Туда все аспекты входят, всех направлений. Как расширение деятельности с точки зрения географии, так возможное сужение и еще что-то. Новые виды деятельности, изменение ряда основных бизнес-единиц, адаптация под те изменения, которые в экономике в целом. Они все должны быть там отражены", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос, какие аспекты обсуждаются и могут войти в новую стратегию. В рамках Восточного экономического форума гендиректор заявлял, что компания рассматривает выход на рынок Дальнего Востока и строительство там новой генерации. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
дальний восток
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дальний восток, москва, т плюс
Дальний Восток, МОСКВА, Т Плюс
10:17 15.10.2026
 
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании

Гендиректор "Т Плюс" Сниккарс: новая стратегия включает расширение деятельности компании

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил генеральный директор компании "Т Плюс" Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Накануне Сниккарс заявил, что компания вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, при этом радикальных ее корректировок не ожидается.
"Туда все аспекты входят, всех направлений. Как расширение деятельности с точки зрения географии, так возможное сужение и еще что-то. Новые виды деятельности, изменение ряда основных бизнес-единиц, адаптация под те изменения, которые в экономике в целом. Они все должны быть там отражены", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос, какие аспекты обсуждаются и могут войти в новую стратегию.
В рамках Восточного экономического форума гендиректор заявлял, что компания рассматривает выход на рынок Дальнего Востока и строительство там новой генерации.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
Дальний ВостокМОСКВАТ Плюс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала