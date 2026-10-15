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Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании

Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании - 15.10.2026, ПРАЙМ

Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании

Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:17+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил генеральный директор компании "Т Плюс" Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Накануне Сниккарс заявил, что компания вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, при этом радикальных ее корректировок не ожидается. "Туда все аспекты входят, всех направлений. Как расширение деятельности с точки зрения географии, так возможное сужение и еще что-то. Новые виды деятельности, изменение ряда основных бизнес-единиц, адаптация под те изменения, которые в экономике в целом. Они все должны быть там отражены", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос, какие аспекты обсуждаются и могут войти в новую стратегию. В рамках Восточного экономического форума гендиректор заявлял, что компания рассматривает выход на рынок Дальнего Востока и строительство там новой генерации. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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