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Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании - 15.10.2026, ПРАЙМ
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании
Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:17+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил генеральный директор компании "Т Плюс" Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Накануне Сниккарс заявил, что компания вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, при этом радикальных ее корректировок не ожидается.
"Туда все аспекты входят, всех направлений. Как расширение деятельности с точки зрения географии, так возможное сужение и еще что-то. Новые виды деятельности, изменение ряда основных бизнес-единиц, адаптация под те изменения, которые в экономике в целом. Они все должны быть там отражены", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос, какие аспекты обсуждаются и могут войти в новую стратегию.
В рамках Восточного экономического форума гендиректор заявлял, что компания рассматривает выход на рынок Дальнего Востока и строительство там новой генерации.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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дальний восток, москва, т плюс
Дальний Восток, МОСКВА, Т Плюс
Гендиректор "Т Плюс" рассказал о новой стратегии компании
Гендиректор "Т Плюс" Сниккарс: новая стратегия включает расширение деятельности компании
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новая стратегия включит в себя как возможность расширения деятельности компании с точки зрения географии, так и адаптацию под экономические изменения, заявил генеральный директор компании "Т Плюс" Павел Сниккарс в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Накануне Сниккарс заявил, что компания вынесет на обсуждение совета директоров новую стратегию компании в декабре, при этом радикальных ее корректировок не ожидается.
"Туда все аспекты входят, всех направлений. Как расширение деятельности с точки зрения географии, так возможное сужение и еще что-то. Новые виды деятельности, изменение ряда основных бизнес-единиц, адаптация под те изменения, которые в экономике в целом. Они все должны быть там отражены", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос, какие аспекты обсуждаются и могут войти в новую стратегию.
В рамках Восточного экономического форума гендиректор заявлял, что компания рассматривает выход на рынок Дальнего Востока и строительство там новой генерации.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.