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Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову
Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову - 15.10.2026, ПРАЙМ
Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову
Генпрокуратура РФ отказалась от иска к основателю казахской компании "Фридом Холдинг Корп." и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:27+0300
2026-10-15T16:27+0300
общество
россия
freedom holding
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ отказалась от иска к основателю казахской компании "Фридом Холдинг Корп." и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. "В суд поступило заявление заместителя генпрокурора Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding, Турлову и иным ответчикам", - огласила судья. После этого она ушла в совещательную. Турлов 26 сентября был избран на пост президента FIDE, бывший министр спорта РФ Павел Колобков - на пост вице-президента организации. Турлову 38 лет, он является уроженцем Москвы. За время работы в России основал инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp, который базируется в США, штаб-квартира компании находится в Алма-Ате. С 2023 года Турлов возглавляет Казахстанскую шахматную федерацию.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , россия, freedom holding
Общество , РОССИЯ, Freedom Holding
16:27 15.10.2026
 
Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову

Генпрокуратура отказалась от исковых требований к президенту FIDE Турлову

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ отказалась от иска к основателю казахской компании "Фридом Холдинг Корп." и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"В суд поступило заявление заместителя генпрокурора Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding, Турлову и иным ответчикам", - огласила судья.
После этого она ушла в совещательную.
Турлов 26 сентября был избран на пост президента FIDE, бывший министр спорта РФ Павел Колобков - на пост вице-президента организации.
Турлову 38 лет, он является уроженцем Москвы. За время работы в России основал инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp, который базируется в США, штаб-квартира компании находится в Алма-Ате. С 2023 года Турлов возглавляет Казахстанскую шахматную федерацию.
 
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