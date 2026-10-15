https://1prime.ru/20261015/genprokuratura-874289915.html

Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову

Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову - 15.10.2026, ПРАЙМ

Генпрокуратура отказалась от иска к президенту FIDE Турлову

Генпрокуратура РФ отказалась от иска к основателю казахской компании "Фридом Холдинг Корп." и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:27+0300

2026-10-15T16:27+0300

2026-10-15T16:27+0300

общество

россия

freedom holding

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874289915.jpg?1792070846

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ отказалась от иска к основателю казахской компании "Фридом Холдинг Корп." и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. "В суд поступило заявление заместителя генпрокурора Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding, Турлову и иным ответчикам", - огласила судья. После этого она ушла в совещательную. Турлов 26 сентября был избран на пост президента FIDE, бывший министр спорта РФ Павел Колобков - на пост вице-президента организации. Турлову 38 лет, он является уроженцем Москвы. За время работы в России основал инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp, который базируется в США, штаб-квартира компании находится в Алма-Ате. С 2023 года Турлов возглавляет Казахстанскую шахматную федерацию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, freedom holding