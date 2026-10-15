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Генсек АСЕАН рассказал о стремлении страны перейти к цифровым платежам
Генсек АСЕАН рассказал о стремлении страны перейти к цифровым платежам - 15.10.2026, ПРАЙМ
Генсек АСЕАН рассказал о стремлении страны перейти к цифровым платежам
Страны АСЕАН не преследуют цель отказаться от использования доллара, но стремятся укреплять свои экономики, этим обусловлено стремление перейти к цифровым... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:29+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН не преследуют цель отказаться от использования доллара, но стремятся укреплять свои экономики, этим обусловлено стремление перейти к цифровым платежам, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн.
"Наша цель - не отказ от международных валют и не дедолларизация, а укрепление экономики АСЕАН", - сказал он в интервью Sputnik.
Он отметил, что на это направлено Рамочное соглашение АСЕАН о цифровой экономике (DEFA), подписание которого запланировано на ноябрь.
"Убежден, что развитие цифровых технологий изменит привычные механизмы валютных расчетов", - сказал генсек АСЕАН.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году отмечается 35-летие отношений между Россией и АСЕАН. Юбилейный саммит прошел в Казани 17-19 июня.
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мировая экономика, восточный тимор, вьетнам, индонезия, асеан, sputnik
Мировая экономика, Восточный Тимор, ВЬЕТНАМ, ИНДОНЕЗИЯ, АСЕАН, Sputnik
Генсек АСЕАН рассказал о стремлении страны перейти к цифровым платежам
Генсек АСЕАН Као Ким Хорн: страны стремятся к цифровым платежам
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН не преследуют цель отказаться от использования доллара, но стремятся укреплять свои экономики, этим обусловлено стремление перейти к цифровым платежам, сообщил генсек АСЕАН Као Ким Хорн.
"Наша цель - не отказ от международных валют и не дедолларизация, а укрепление экономики АСЕАН", - сказал он в интервью Sputnik.
Он отметил, что на это направлено Рамочное соглашение АСЕАН о цифровой экономике (DEFA), подписание которого запланировано на ноябрь.
"Убежден, что развитие цифровых технологий изменит привычные механизмы валютных расчетов", - сказал генсек АСЕАН.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году отмечается 35-летие отношений между Россией и АСЕАН. Юбилейный саммит прошел в Казани 17-19 июня.