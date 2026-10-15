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Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России
Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России
Объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года увеличился более чем на 50%, заявил генеральный секретарь организации Као Кимхорн в рамках... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:06+0300
2026-10-15T21:06+0300
россия
казань
москва
асеан
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года увеличился более чем на 50%, заявил генеральный секретарь организации Као Кимхорн в рамках Российской энергетической недели. "С 2015 года объем энергетических поставок (из России в страны АСЕАН. - ред.) увеличился более чем на 50%. И, конечно, очень важные поставки СПГ", - сказал Као Кимхорн. По его словам, сотрудничество АСЕАН и России имеет четкие стратегические и экономические основы, а энергетическая безопасность является фундаментальной основой отношений сторон. Торговля затрагивает нефть, продукты переработки, газ и СПГ, а также услуги в разведке и геологоразведке. В июне в Казани прошел юбилейный саммит Россия-АСЕАН, по итогам которого принято Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики, а также утвержден План работы по энергетическому сотрудничеству на 2026-2030 годы. "Я думаю, что правительства могут открыть двери и обеспечить сотрудничество между частным сектором наших стран и между различными организациями", - добавил генсек АСЕАН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, казань, москва, асеан
РОССИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА, АСЕАН
21:06 15.10.2026
 
Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России

Кимхорн: объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года вырос на 50%

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года увеличился более чем на 50%, заявил генеральный секретарь организации Као Кимхорн в рамках Российской энергетической недели.
"С 2015 года объем энергетических поставок (из России в страны АСЕАН. - ред.) увеличился более чем на 50%. И, конечно, очень важные поставки СПГ", - сказал Као Кимхорн.
По его словам, сотрудничество АСЕАН и России имеет четкие стратегические и экономические основы, а энергетическая безопасность является фундаментальной основой отношений сторон. Торговля затрагивает нефть, продукты переработки, газ и СПГ, а также услуги в разведке и геологоразведке.
В июне в Казани прошел юбилейный саммит Россия-АСЕАН, по итогам которого принято Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики, а также утвержден План работы по энергетическому сотрудничеству на 2026-2030 годы.
"Я думаю, что правительства могут открыть двери и обеспечить сотрудничество между частным сектором наших стран и между различными организациями", - добавил генсек АСЕАН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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