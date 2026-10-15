https://1prime.ru/20261015/gensek-874307091.html
Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России
Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России
Объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года увеличился более чем на 50%, заявил генеральный секретарь организации Као Кимхорн в рамках... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:06+0300
2026-10-15T21:06+0300
2026-10-15T21:06+0300
россия
казань
москва
асеан
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874307091.jpg?1792087610
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года увеличился более чем на 50%, заявил генеральный секретарь организации Као Кимхорн в рамках Российской энергетической недели.
"С 2015 года объем энергетических поставок (из России в страны АСЕАН. - ред.) увеличился более чем на 50%. И, конечно, очень важные поставки СПГ", - сказал Као Кимхорн.
По его словам, сотрудничество АСЕАН и России имеет четкие стратегические и экономические основы, а энергетическая безопасность является фундаментальной основой отношений сторон. Торговля затрагивает нефть, продукты переработки, газ и СПГ, а также услуги в разведке и геологоразведке.
В июне в Казани прошел юбилейный саммит Россия-АСЕАН, по итогам которого принято Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики, а также утвержден План работы по энергетическому сотрудничеству на 2026-2030 годы.
"Я думаю, что правительства могут открыть двери и обеспечить сотрудничество между частным сектором наших стран и между различными организациями", - добавил генсек АСЕАН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
казань
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, москва, асеан
РОССИЯ, КАЗАНЬ, МОСКВА, АСЕАН
Генсек АСЕАН рассказал о росте поставок энергоносителей из России
Кимхорн: объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года вырос на 50%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в страны АСЕАН с 2015 года увеличился более чем на 50%, заявил генеральный секретарь организации Као Кимхорн в рамках Российской энергетической недели.
"С 2015 года объем энергетических поставок (из России в страны АСЕАН. - ред.) увеличился более чем на 50%. И, конечно, очень важные поставки СПГ", - сказал Као Кимхорн.
По его словам, сотрудничество АСЕАН и России имеет четкие стратегические и экономические основы, а энергетическая безопасность является фундаментальной основой отношений сторон. Торговля затрагивает нефть, продукты переработки, газ и СПГ, а также услуги в разведке и геологоразведке.
В июне в Казани прошел юбилейный саммит Россия-АСЕАН, по итогам которого принято Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики, а также утвержден План работы по энергетическому сотрудничеству на 2026-2030 годы.
"Я думаю, что правительства могут открыть двери и обеспечить сотрудничество между частным сектором наших стран и между различными организациями", - добавил генсек АСЕАН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.