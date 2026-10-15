https://1prime.ru/20261015/germanija-874305155.html
В Германии задержали подозреваемых в краже более 25 тысяч литров дизтоплива
В Германии задержали подозреваемых в краже более 25 тысяч литров дизтоплива - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Германии задержали подозреваемых в краже более 25 тысяч литров дизтоплива
Четыре человека были задержаны в Германии по подозрению в краже более 25 тысяч литров дизельного топлива, сообщила полиция федеральной земли Саар. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:21+0300
2026-10-15T20:21+0300
2026-10-15T20:28+0300
германия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Четыре человека были задержаны в Германии по подозрению в краже более 25 тысяч литров дизельного топлива, сообщила полиция федеральной земли Саар. Согласно правоохранителям, 5 октября в районе города Карлсруэ после совершения кражи топлива с автозаправочной станции были задержаны трое мужчин. Позднее полиция задержала их предполагаемую сообщницу. "В общей сложности злоумышленники похитили более 25 тысяч литров дизельного топлива", - утверждают в полиции. По имеющимся данным, задержанные вели преступную деятельность в землях Саар, Гессен и Баден-Вюртемберг. Подчеркивается, что для совершения краж они приезжали на АЗС на арендованных фургонах малой грузоподъемности и с помощью насосов перекачивали топливо в установленные в автомобилях емкости. Отмечается, что в ходе обысков, проведенных в рамках расследования, полиция изъяла 14 тысяч литров украденного дизельного топлива.
германия
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германия
В Германии задержали подозреваемых в краже более 25 тысяч литров дизтоплива
В Германии задержали четырех подозреваемых в краже более 25 тысяч литров дизтоплива
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Четыре человека были задержаны в Германии по подозрению в краже более 25 тысяч литров дизельного топлива, сообщила полиция федеральной земли Саар.
Согласно правоохранителям, 5 октября в районе города Карлсруэ после совершения кражи топлива с автозаправочной станции были задержаны трое мужчин. Позднее полиция задержала их предполагаемую сообщницу.
"В общей сложности злоумышленники похитили более 25 тысяч литров дизельного топлива", - утверждают в полиции.
По имеющимся данным, задержанные вели преступную деятельность в землях Саар, Гессен и Баден-Вюртемберг. Подчеркивается, что для совершения краж они приезжали на АЗС на арендованных фургонах малой грузоподъемности и с помощью насосов перекачивали топливо в установленные в автомобилях емкости.
Отмечается, что в ходе обысков, проведенных в рамках расследования, полиция изъяла 14 тысяч литров украденного дизельного топлива.