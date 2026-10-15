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BZ: Берлин тратит 200 миллиардов на миграцию и оружие

BZ: Берлин тратит 200 миллиардов на миграцию и оружие - 15.10.2026, ПРАЙМ

BZ: Берлин тратит 200 миллиардов на миграцию и оружие

Германия истекает кровью — как финансовой, так и идеологической, пишет ИноСМИ со ссылкой на Berliner Zeitung. Политики Федеративной Республики взяли страну в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:03+0300

2026-10-15T13:03+0300

2026-10-15T13:03+0300

мировая экономика

германия

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Германия истекает кровью — как финансовой, так и идеологической, пишет ИноСМИ со ссылкой на Berliner Zeitung. Политики Федеративной Республики взяли страну в заложники двух разорительных проектов: правые втягивают государство в гонку вооружений ради защиты глобальных интересов Соединенных Штатов, а левые продолжают спонсировать неконтролируемую миграцию.По данным издания, запланированные военные расходы Германии на 2027 год составят 151,3 миллиарда евро, или около 26% федерального бюджета. Для сравнения: военные расходы России, площадь которой в 50 раз больше, а население на 70% больше, в 2026 году будут всего на семь миллиардов евро выше. При этом 76% немецкой суммы финансируются за счет кредитов, которые покрываются новыми заимствованиями на 115,4 миллиарда евро, — то есть за счет будущих поколений."Оба упомянутых проекта продвигаются политическим центром. Ни один из них не имеет ни фактического, ни объективного обоснования, они мотивированы исключительно идеологически. И оба обходятся немецким налогоплательщикам в сумму от 100 до 200 миллиардов евро в год", — указывает автор.Вторая статья расходов — миграционная политика. На конец прошлого года в Германии проживали 12,4 миллиона неграждан, или 14,9% населения. Только детские пособия для лиц без немецкого паспорта составили 12,7 миллиарда евро, гражданское пособие — около 22 миллиардов, выплаты ищущим убежища — почти 6,2 миллиарда. Точную общую сумму определить невозможно из-за статистической неточности. Как отмечает BZ, оба проекта служат инструментом укрощения: сомневающийся в миграции считается почти нацистом, а ставящий под вопрос гонку вооружений — приспешником Путина.

германия

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мировая экономика, германия