https://1prime.ru/20261015/glava-874264070.html

Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса

Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ

Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса

Промышленная кооперация, цифровые технологии, здравоохранение и внутренний туризм входят в число наиболее перспективных направлений для открытия и развития... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:36+0300

2026-10-15T10:36+0300

2026-10-15T10:36+0300

бизнес

россия

сергей катырин

мсп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874264070.jpg?1792049775

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Промышленная кооперация, цифровые технологии, здравоохранение и внутренний туризм входят в число наиболее перспективных направлений для открытия и развития малого бизнеса в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Я вижу большой потенциал у малого бизнеса вокруг промышленности. Это производство комплектующих, ремонт и обслуживание оборудования, промышленная автоматизация, инженерные услуги. Такие компании могут встраиваться в кооперационные цепочки крупных предприятий и получать стабильные заказы", - сказал он. По словам Катырина, "хорошие перспективы есть и у прикладных цифровых решений". "Для открытия бизнеса в этой сфере необязательно создавать сложные программные продукты с нуля. Небольшие компании могут специализироваться на автоматизации производственных процессов, внедрении промышленного программного обеспечения, кибербезопасности и обработке данных", - заметил собеседник агентства. Среди других перспективных направлений Катырин выделил здравоохранение, социальные услуги, переработку сельскохозяйственной продукции, внутренний туризм и сопутствующие сервисы. При этом наиболее высокая занятость в расчете на одно предприятие МСП, уточнил он, фиксируется в здравоохранении и обрабатывающей промышленности - по 15 человек, в ИТ - 11 человек при среднем показателе по сектору восемь человек. Глава ТПП РФ отметил, что структура российского предпринимательства постепенно меняется. Так, за год число субъектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности, ИТ, туризме и научно-технической деятельности увеличилось на 105 тысяч, а их доля в секторе выросла с 22,4 до 23,2%. В первом полугодии 2026 года на обработку, ИТ, высокие технологии и туризм пришлось 26% вновь созданных компаний и ИП. Сейчас в России зарегистрировано около 6,84 миллиона субъектов МСП. Из них более 4,8 миллиона, или свыше 70%, составляют индивидуальные предприниматели. Около 6,57 миллиона субъектов, или 96%, относятся к микропредприятиям, заключил Катырин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сергей катырин, мсп