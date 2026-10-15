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Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса
Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса - 15.10.2026, ПРАЙМ
Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса
Промышленная кооперация, цифровые технологии, здравоохранение и внутренний туризм входят в число наиболее перспективных направлений для открытия и развития... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:36+0300
2026-10-15T10:36+0300
бизнес
россия
сергей катырин
мсп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874264070.jpg?1792049775
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Промышленная кооперация, цифровые технологии, здравоохранение и внутренний туризм входят в число наиболее перспективных направлений для открытия и развития малого бизнеса в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Я вижу большой потенциал у малого бизнеса вокруг промышленности. Это производство комплектующих, ремонт и обслуживание оборудования, промышленная автоматизация, инженерные услуги. Такие компании могут встраиваться в кооперационные цепочки крупных предприятий и получать стабильные заказы", - сказал он. По словам Катырина, "хорошие перспективы есть и у прикладных цифровых решений". "Для открытия бизнеса в этой сфере необязательно создавать сложные программные продукты с нуля. Небольшие компании могут специализироваться на автоматизации производственных процессов, внедрении промышленного программного обеспечения, кибербезопасности и обработке данных", - заметил собеседник агентства. Среди других перспективных направлений Катырин выделил здравоохранение, социальные услуги, переработку сельскохозяйственной продукции, внутренний туризм и сопутствующие сервисы. При этом наиболее высокая занятость в расчете на одно предприятие МСП, уточнил он, фиксируется в здравоохранении и обрабатывающей промышленности - по 15 человек, в ИТ - 11 человек при среднем показателе по сектору восемь человек. Глава ТПП РФ отметил, что структура российского предпринимательства постепенно меняется. Так, за год число субъектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности, ИТ, туризме и научно-технической деятельности увеличилось на 105 тысяч, а их доля в секторе выросла с 22,4 до 23,2%. В первом полугодии 2026 года на обработку, ИТ, высокие технологии и туризм пришлось 26% вновь созданных компаний и ИП. Сейчас в России зарегистрировано около 6,84 миллиона субъектов МСП. Из них более 4,8 миллиона, или свыше 70%, составляют индивидуальные предприниматели. Около 6,57 миллиона субъектов, или 96%, относятся к микропредприятиям, заключил Катырин.
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40
192
40
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бизнес, россия, сергей катырин, мсп
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Катырин, МСП
10:36 15.10.2026
 
Глава ТПП назвал перспективные направления для малого бизнеса

Глава ТПП Катырин назвал промышленную кооперацию перспективным направлением малого бизнеса

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Промышленная кооперация, цифровые технологии, здравоохранение и внутренний туризм входят в число наиболее перспективных направлений для открытия и развития малого бизнеса в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Я вижу большой потенциал у малого бизнеса вокруг промышленности. Это производство комплектующих, ремонт и обслуживание оборудования, промышленная автоматизация, инженерные услуги. Такие компании могут встраиваться в кооперационные цепочки крупных предприятий и получать стабильные заказы", - сказал он.
По словам Катырина, "хорошие перспективы есть и у прикладных цифровых решений".
"Для открытия бизнеса в этой сфере необязательно создавать сложные программные продукты с нуля. Небольшие компании могут специализироваться на автоматизации производственных процессов, внедрении промышленного программного обеспечения, кибербезопасности и обработке данных", - заметил собеседник агентства.
Среди других перспективных направлений Катырин выделил здравоохранение, социальные услуги, переработку сельскохозяйственной продукции, внутренний туризм и сопутствующие сервисы.
При этом наиболее высокая занятость в расчете на одно предприятие МСП, уточнил он, фиксируется в здравоохранении и обрабатывающей промышленности - по 15 человек, в ИТ - 11 человек при среднем показателе по сектору восемь человек.
Глава ТПП РФ отметил, что структура российского предпринимательства постепенно меняется. Так, за год число субъектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности, ИТ, туризме и научно-технической деятельности увеличилось на 105 тысяч, а их доля в секторе выросла с 22,4 до 23,2%.
В первом полугодии 2026 года на обработку, ИТ, высокие технологии и туризм пришлось 26% вновь созданных компаний и ИП.
Сейчас в России зарегистрировано около 6,84 миллиона субъектов МСП. Из них более 4,8 миллиона, или свыше 70%, составляют индивидуальные предприниматели. Около 6,57 миллиона субъектов, или 96%, относятся к микропредприятиям, заключил Катырин.
 
БизнесРОССИЯСергей КатыринМСП
 
 
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