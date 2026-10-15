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Глава ЕП: Разногласия по бюджету ЕС достигли беспрецедентного уровня

Глава ЕП: Разногласия по бюджету ЕС достигли беспрецедентного уровня - 15.10.2026, ПРАЙМ

Глава ЕП: Разногласия по бюджету ЕС достигли беспрецедентного уровня

Разногласия между странами Евросоюза по новому многолетнему бюджету объединения достигли беспрецедентного уровня, при этом предложенные сокращения расходов... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:59+0300

2026-10-15T11:59+0300

2026-10-15T11:59+0300

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люксембург

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Разногласия между странами Евросоюза по новому многолетнему бюджету объединения достигли беспрецедентного уровня, при этом предложенные сокращения расходов могут осложнить его утверждение в Европарламенте, заявила председатель ЕП Роберта Метсола перед началом саммита ЕС в Брюсселе. "Ни для кого не секрет, что между странами существуют серьезные разногласия, я бы сказала, как никогда прежде", - сказала Метсола журналистам. По ее словам, Европарламент был удивлен отсутствием продвижения в вопросе новых собственных источников доходов бюджета ЕС, а также сокращениями финансирования инноваций, обороны и конкурентоспособности. "Проще говоря, мы не можем делать больше, располагая меньшими средствами", - подчеркнула председатель ЕП. Она предупредила, что без пересмотра подхода к финансированию Евросоюзу будет сложно выполнить свои обязательства и обеспечить необходимое большинство голосов в Европарламенте для утверждения нового бюджета. Метсола выразила надежду, что соглашение между государствами ЕС удастся найти до конца 2026 года, однако напомнила, что после этого документ еще должен получить одобрение Европарламента. Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил в преддверии саммита, что не ожидает существенного продвижения в согласовании нового многолетнего бюджета ЕС на нынешней встрече лидеров. Еврокомиссия предложила многолетний финансовый план ЕС на 2028-2034 годы объемом около двух триллионов евро. Затем председательствующая в Совете ЕС Ирландия урезала его на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Принятие этого бюджета требует единогласного согласия государств-членов и одобрения Европарламента.

брюссель

люксембург

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мировая экономика, брюссель, люксембург, ирландия, роберта метсола, ес, еп