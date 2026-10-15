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Глава МВФ стала оптимистичнее в оценке дисбалансов
Глава МВФ стала оптимистичнее в оценке дисбалансов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ стала оптимистичнее в оценке дисбалансов
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала оптимистичнее оценивать перспективы решения проблемы чрезмерных... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:10+0300
2026-10-15T13:10+0300
2026-10-15T13:31+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала оптимистичнее оценивать перспективы решения проблемы чрезмерных дисбалансов в мировой экономике, заявила она в Бангкоке на дискуссии об экономике будущего. По ее словам, длительный чрезмерный макроэкономический дисбаланс рано или поздно негативно сказывается, но страны, которым нужно принимать меры, воспринимают проблемы всерьез, и этот вопрос сейчас серьезно обсуждается. "Сегодня я более оптимистична, чем год назад, в том, что эта проблема решаема", - сказала Георгиева. Ее выступление транслировал МВФ на платформе Youtube. В среду Георгиева заявила на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, что Китаю следует увеличить внутреннее потребление и отойти от экспортной модели, США - снижать долговую нагрузку, а странам Европы - повышать конкурентоспособность.
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мировая экономика, бангкок, китай, сша, кристалина георгиева, мвф, youtube, всемирный банк
Мировая экономика, БАНГКОК, КИТАЙ, США, Кристалина Георгиева, МВФ, YouTube, Всемирный банк
Глава МВФ стала оптимистичнее в оценке дисбалансов
Глава МВФ Георгиева: перспективы решения проблемы дисбалансов улучшились