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Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ
Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ - 15.10.2026, ПРАЙМ
Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ
Основательница Wildberries Татьяна Ким на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия" поблагодарила государство за меры поддержи... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:29+0300
2026-10-15T19:31+0300
технологии
бизнес
wildberries
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874302836.jpg?1792081917
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия" поблагодарила государство за меры поддержи цифровых платформ для эффективного восстановления после террористических атак. "Прежде всего я хотела бы поблагодарить государство за тот комплекс мер, которые позволяют российским цифровым платформам и связанным с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических атак. Это и налоговые каникулы, надзорные послабления и все иные меры поддержки", - сказала Ким. Она подчеркнула, что цифровой бизнес смог за пару месяцев практически полностью перестроить многие операционные решения. "И очень рада, что конечные потребители на себе не почувствовали все те вещи, которые происходили, начиная с середины июля этого года", - добавила Ким. В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
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технологии, бизнес, wildberries, всу
Технологии, Бизнес, Wildberries, ВСУ
19:29 15.10.2026 (обновлено: 19:31 15.10.2026)
 
Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ

Основательница Wildberries Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия" поблагодарила государство за меры поддержи цифровых платформ для эффективного восстановления после террористических атак.
"Прежде всего я хотела бы поблагодарить государство за тот комплекс мер, которые позволяют российским цифровым платформам и связанным с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических атак. Это и налоговые каникулы, надзорные послабления и все иные меры поддержки", - сказала Ким.
Она подчеркнула, что цифровой бизнес смог за пару месяцев практически полностью перестроить многие операционные решения.
"И очень рада, что конечные потребители на себе не почувствовали все те вещи, которые происходили, начиная с середины июля этого года", - добавила Ким.
В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
 
ТехнологииБизнесWildberriesВСУ
 
 
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