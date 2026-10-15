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Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ

Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Ким поблагодарила государство за поддержку цифровых платформ

Основательница Wildberries Татьяна Ким на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия" поблагодарила государство за меры поддержи... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:29+0300

2026-10-15T19:29+0300

2026-10-15T19:31+0300

технологии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия" поблагодарила государство за меры поддержи цифровых платформ для эффективного восстановления после террористических атак. "Прежде всего я хотела бы поблагодарить государство за тот комплекс мер, которые позволяют российским цифровым платформам и связанным с ними малому и среднему бизнесу эффективно восстанавливаться после беспрецедентных террористических атак. Это и налоговые каникулы, надзорные послабления и все иные меры поддержки", - сказала Ким. Она подчеркнула, что цифровой бизнес смог за пару месяцев практически полностью перестроить многие операционные решения. "И очень рада, что конечные потребители на себе не почувствовали все те вещи, которые происходили, начиная с середины июля этого года", - добавила Ким. В августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, wildberries, всу