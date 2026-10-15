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Два города на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу

Два города на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу - 15.10.2026, ПРАЙМ

Два города на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу

Города Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу для проведения ремонтных работ, сообщила... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:18+0300

2026-10-15T20:18+0300

2026-10-15T20:26+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Города Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу для проведения ремонтных работ, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". "Для проведения ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей 16 октября 2026 года, ориентировочно с 6.00 до 18.00, будет отключена подача электроэнергии в городском округе Армянск, городе Красноперекопск и Красноперекопском районе" , - говорится в сообщении компании.

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