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Два города на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу
Два города на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу - 15.10.2026, ПРАЙМ
Два города на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу
Города Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу для проведения ремонтных работ, сообщила... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:18+0300
2026-10-15T20:18+0300
2026-10-15T20:26+0300
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Города Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу для проведения ремонтных работ, сообщила компания ГУП "Крымэнерго". "Для проведения ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей 16 октября 2026 года, ориентировочно с 6.00 до 18.00, будет отключена подача электроэнергии в городском округе Армянск, городе Красноперекопск и Красноперекопском районе" , - говорится в сообщении компании.
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крым
Два города на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу
Армянск и Красноперекопск на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Города Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район на севере Крыма отключат от электроснабжения в пятницу для проведения ремонтных работ, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
"Для проведения ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей 16 октября 2026 года, ориентировочно с 6.00 до 18.00, будет отключена подача электроэнергии в городском округе Армянск, городе Красноперекопск и Красноперекопском районе" , - говорится в сообщении компании.