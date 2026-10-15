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Комитет Госдумы одобрил закупку алкоголя для кондитерских изделий ИП - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Комитет Госдумы одобрил закупку алкоголя для кондитерских изделий ИП
Комитет Госдумы одобрил закупку алкоголя для кондитерских изделий ИП - 15.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил закупку алкоголя для кондитерских изделий ИП
Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП),... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:54+0300
2026-10-15T10:58+0300
бизнес
россия
максим топилин
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП), выпускающим сладости, закупать алкогольную продукцию для кондитерских изделий. Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным. Согласно пояснительной записке, ИП-кондитеры сейчас находятся в неравных условиях с организациями, занятыми аналогичной деятельностью, поскольку в отличие от них не могут закупать алкогольную продукцию для использования в производстве кондитерских изделий. Оборот алкоголя в настоящее время разрешен лишь организациям. А ИП вправе заниматься лишь розничной продажей определенных видов слабоалкогольной продукции (пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей непищевой продукции. Законопроект позволяет ИП закупать алкогольную продукцию для использования в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве продукции, не являющейся алкогольной или спиртосодержащей. Причем они обязаны будут декларировать объемы таких закупок: информация о них будет вноситься в ЕГАИС. "Принятие законопроекта позволит создать равные конкурентные условия для хозяйственной деятельности всех участников рынка производства пищевой продукции и обеспечить надлежащий контроль за оборотом алкогольной продукции, используемой в указанном производстве, со стороны уполномоченных органов", - считает комитет по экономической политике. Таким образом, ИП смогут закупать алкоголь для производственных целей наравне с организациями, работающими на том же рынке, заявил журналистам зампред комитета Алексей Говырин. Например, владелец кондитерской со статусом ИП "сможет приобретать алкогольный ингредиент для своих изделий, продолжая работать без создания компании", заметил он. Воспользоваться новым порядком индивидуальные предприниматели смогут после вступления закона в силу. "При подготовке к закупкам стоит наладить учет объемов, а перед подачей декларации сверить порядок отчетности с действующими требованиями Росалкогольтабакконтроля", - добавил Говырин.
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бизнес, россия, максим топилин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Максим Топилин, Госдума
10:54 15.10.2026 (обновлено: 10:58 15.10.2026)
 
Комитет Госдумы одобрил закупку алкоголя для кондитерских изделий ИП

Комитет ГД рекомендовал разрешить ИП-кондитерам закупать алкоголь для кондитерских изделий

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП), выпускающим сладости, закупать алкогольную продукцию для кондитерских изделий.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным. Согласно пояснительной записке, ИП-кондитеры сейчас находятся в неравных условиях с организациями, занятыми аналогичной деятельностью, поскольку в отличие от них не могут закупать алкогольную продукцию для использования в производстве кондитерских изделий.
Оборот алкоголя в настоящее время разрешен лишь организациям. А ИП вправе заниматься лишь розничной продажей определенных видов слабоалкогольной продукции (пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей непищевой продукции.
Законопроект позволяет ИП закупать алкогольную продукцию для использования в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве продукции, не являющейся алкогольной или спиртосодержащей. Причем они обязаны будут декларировать объемы таких закупок: информация о них будет вноситься в ЕГАИС.
"Принятие законопроекта позволит создать равные конкурентные условия для хозяйственной деятельности всех участников рынка производства пищевой продукции и обеспечить надлежащий контроль за оборотом алкогольной продукции, используемой в указанном производстве, со стороны уполномоченных органов", - считает комитет по экономической политике.
Таким образом, ИП смогут закупать алкоголь для производственных целей наравне с организациями, работающими на том же рынке, заявил журналистам зампред комитета Алексей Говырин. Например, владелец кондитерской со статусом ИП "сможет приобретать алкогольный ингредиент для своих изделий, продолжая работать без создания компании", заметил он.
Воспользоваться новым порядком индивидуальные предприниматели смогут после вступления закона в силу. "При подготовке к закупкам стоит наладить учет объемов, а перед подачей декларации сверить порядок отчетности с действующими требованиями Росалкогольтабакконтроля", - добавил Говырин.
 
БизнесРОССИЯМаксим ТопилинГосдума
 
 
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