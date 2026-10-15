https://1prime.ru/20261015/gosduma-874272823.html

Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути

Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:48+0300

2026-10-15T12:48+0300

2026-10-15T12:48+0300

бизнес

россия

китай

пекин

госдума

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути. Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ внесен на ратификацию в Госдуму правительством России. Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 миллиметров. Документ направлен на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия. Стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства. Границей ответственности за строительство является точка стыка на российско-китайской государственной границе. Строительство не должно изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки и наносить ущерб экологической безопасности, а также влиять на функционирование действующих железнодорожных путей.

китай

пекин

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, пекин, госдума