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Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:48+0300
2026-10-15T12:48+0300
бизнес
россия
китай
пекин
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути. Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ внесен на ратификацию в Госдуму правительством России. Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 миллиметров. Документ направлен на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия. Стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства. Границей ответственности за строительство является точка стыка на российско-китайской государственной границе. Строительство не должно изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки и наносить ущерб экологической безопасности, а также влиять на функционирование действующих железнодорожных путей.
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бизнес, россия, китай, пекин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Госдума
12:48 15.10.2026
 
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о строительстве нового ж/д пути

Госдума приняла закон о ратификации соглашения с Китаем о строительстве нового ж/д пути

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая о совместном строительстве нового железнодорожного пути.
Соглашение было подписано в Пекине 20 мая 2026 года. Документ внесен на ратификацию в Госдуму правительством России.
Соглашение подразумевает строительство второго главного пути колеи на трансграничном участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия. Ширина колеи должна составить 1435 миллиметров.
Документ направлен на создание условий для увеличения объемов передачи грузов между пограничными станциями Забайкальск и Маньчжурия.
Стороны сотрудничают на принципах совместного и синхронного строительства. Границей ответственности за строительство является точка стыка на российско-китайской государственной границе. Строительство не должно изменять прохождение линии границы, повреждать пограничные знаки и наносить ущерб экологической безопасности, а также влиять на функционирование действующих железнодорожных путей.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙПекинГосдума
 
 
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