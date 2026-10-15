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Госдума проведет три правительственных часа осенью

Госдума проведет три правительственных часа осенью - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума проведет три правительственных часа осенью

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о проведении в осеннюю сессию трех правительственных часов, посвященных пространственному развитию и... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:16+0300

2026-10-15T13:16+0300

2026-10-15T13:34+0300

технологии

марат хуснуллин

ирек файзуллин

максим решетников

госдума

роскомнадзор

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла постановление о проведении в осеннюю сессию трех правительственных часов, посвященных пространственному развитию и транспортному сообщению, внедрению искусственного интеллекта, цифровизации госуслуг и защите персональных данных, а также национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Первый правительственный час на тему "Инфраструктура для жизни: пространственное развитие и транспортное сообщение" с участием вице-премьера Марата Хуснуллина, главы Минстроя Ирека Файзуллина, министра транспорта Андрея Никитина и главы Минэкономразвития Максима Решетникова пройдет 21 октября. Второй правительственный час, намеченный на 11 ноября, посвятят внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровизации госуслуг и защите персональных данных. Ожидается, что в нем примут участие вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев и глава Роскомнадзора Андрей Липов. Третий правительственный час - "Национальная модель целевых условий ведения бизнеса" - запланирован на 16 декабря с участием вице-премьера Александра Новака и главы Минэкономразвития РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, марат хуснуллин, ирек файзуллин, максим решетников, госдума, роскомнадзор