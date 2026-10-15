https://1prime.ru/20261015/gosduma-874275754.html

В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России

В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России

Народные художественные промыслы в России являются живым воплощением национального культурного кода и традиций страны, важно сохранить их и интегрировать в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:22+0300

2026-10-15T13:22+0300

2026-10-15T13:22+0300

россия

общество

госдума

минпромторг

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Народные художественные промыслы в России являются живым воплощением национального культурного кода и традиций страны, важно сохранить их и интегрировать в повседневную жизнь, заявила журналистам депутат Госдумы Мария Василькова. "Народные художественные промыслы — это не просто часть нашего культурного наследия, а живое воплощение национального культурного кода, традиций и самобытности народов России. Сегодня перед нами стоит важная задача — не только сохранить уникальные промыслы, но и обеспечить их развитие в современных экономических условиях, сделать их востребованными у новых поколений", - сказала она. По ее словам, будущее народных художественных промыслов заключается в гармоничном сочетании многовековых традиций и современных технологий, дизайна и новых форм продвижения. При этом сохранение культурного наследия невозможно без создания условий устойчивого развития предприятий и передачи мастерства следующим поколениям. В России со 2 по 4 ноября пройдет Международная неделя "Народы России". Мероприятие будет способствовать сохранению традиций и культурно-исторического наследия и откроет возможность для прямого диалога между странами, разделяющими соответствующие духовно-нравственные ценности. Координатором недели выступает аппарат Совета безопасности России. К подготовке мероприятий присоединился Минпромторг РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , госдума, минпромторг