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В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России
В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России
Народные художественные промыслы в России являются живым воплощением национального культурного кода и традиций страны, важно сохранить их и интегрировать в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:22+0300
2026-10-15T13:22+0300
россия
общество
госдума
минпромторг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Народные художественные промыслы в России являются живым воплощением национального культурного кода и традиций страны, важно сохранить их и интегрировать в повседневную жизнь, заявила журналистам депутат Госдумы Мария Василькова. "Народные художественные промыслы — это не просто часть нашего культурного наследия, а живое воплощение национального культурного кода, традиций и самобытности народов России. Сегодня перед нами стоит важная задача — не только сохранить уникальные промыслы, но и обеспечить их развитие в современных экономических условиях, сделать их востребованными у новых поколений", - сказала она. По ее словам, будущее народных художественных промыслов заключается в гармоничном сочетании многовековых традиций и современных технологий, дизайна и новых форм продвижения. При этом сохранение культурного наследия невозможно без создания условий устойчивого развития предприятий и передачи мастерства следующим поколениям. В России со 2 по 4 ноября пройдет Международная неделя "Народы России". Мероприятие будет способствовать сохранению традиций и культурно-исторического наследия и откроет возможность для прямого диалога между странами, разделяющими соответствующие духовно-нравственные ценности. Координатором недели выступает аппарат Совета безопасности России. К подготовке мероприятий присоединился Минпромторг РФ.
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россия, общество , госдума, минпромторг
РОССИЯ, Общество , Госдума, Минпромторг
13:22 15.10.2026
 
В Госдуме призвали сохранить народные художественные промыслы в России

Депутат Василькова призвала сохранить народные художественные промыслы в России

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Народные художественные промыслы в России являются живым воплощением национального культурного кода и традиций страны, важно сохранить их и интегрировать в повседневную жизнь, заявила журналистам депутат Госдумы Мария Василькова.
"Народные художественные промыслы — это не просто часть нашего культурного наследия, а живое воплощение национального культурного кода, традиций и самобытности народов России. Сегодня перед нами стоит важная задача — не только сохранить уникальные промыслы, но и обеспечить их развитие в современных экономических условиях, сделать их востребованными у новых поколений", - сказала она.
По ее словам, будущее народных художественных промыслов заключается в гармоничном сочетании многовековых традиций и современных технологий, дизайна и новых форм продвижения. При этом сохранение культурного наследия невозможно без создания условий устойчивого развития предприятий и передачи мастерства следующим поколениям.
В России со 2 по 4 ноября пройдет Международная неделя "Народы России". Мероприятие будет способствовать сохранению традиций и культурно-исторического наследия и откроет возможность для прямого диалога между странами, разделяющими соответствующие духовно-нравственные ценности. Координатором недели выступает аппарат Совета безопасности России. К подготовке мероприятий присоединился Минпромторг РФ.
 
РОССИЯОбществоГосдумаМинпромторг
 
 
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