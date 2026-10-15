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Госдума приняла в I чтении проект о расчете НДФЛ при обмене недвижимостью - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в I чтении проект о расчете НДФЛ при обмене недвижимостью
Госдума приняла в I чтении проект о расчете НДФЛ при обмене недвижимостью - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении проект о расчете НДФЛ при обмене недвижимостью
Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий расчет НДФЛ при обмене недвижимостью между гражданами, когда сделка не связана с предпринимательством. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:57+0300
2026-10-15T13:57+0300
россия
госдума
минфин
конституционный суд
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий расчет НДФЛ при обмене недвижимостью между гражданами, когда сделка не связана с предпринимательством. Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минфином России во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 15 января 2026 года. Законопроект призван исключить случаи произвольного определения налогооблагаемого дохода действующего добросовестно налогоплательщика в случае обмена недвижимостью в целях, не связанных с ведением предпринимательской деятельности. Налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов. При этом налог нужно будет уплачивать только в том случае, если в рамках договора мены стоимость полученного имущества превышает стоимость переданного, пояснял ранее Минфин. Однако обязанность по уплате НДФЛ будет возникать при любом (даже незначительном) превышении кадастровой стоимости полученной по обмену недвижимости над кадастровой стоимостью отчужденного имущества. В связи с этим комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен ко второму чтению обсудить вопрос налогообложения таких операций между гражданами только при существенной разнице кадастровой стоимости обмениваемых объектов недвижимости. "Например, с учетом существенности отклонения цен в договоре более чем на 20% от рынка или правила о допустимости вменения дохода в размере кадастровой стоимости с учетом коэффициента 0,7", - говорится в заключении комитета. При таком подходе в случае незначительного превышения соответствующей кадастровой стоимости обязанность по уплате НДФЛ будет возникать не на стадии исполнения договора мены, а в момент последующей реализации полученной недвижимости. Это обеспечит нейтральность налогообложения и позволит исключить избыточную фискальную нагрузку на граждан, совершающих такие сделки для улучшения своих жилищных условий, считает бюджетный комитет. При доработке законопроекта комитет также планирует обсудить возможность уточнения порядка определения налоговой базы по НДФЛ при последующей продаже недвижимости, полученной в результате мены, "с учетом принципа экономического основания налога, нейтральности налогообложения по отношению к гражданам, осуществляющим обмен недвижимым имуществом, и недопустимости двойного налогообложения".
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40
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россия, госдума, минфин, конституционный суд
РОССИЯ, Госдума, Минфин, Конституционный суд
13:57 15.10.2026
 
Госдума приняла в I чтении проект о расчете НДФЛ при обмене недвижимостью

Госдума приняла в I чтении проект об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий расчет НДФЛ при обмене недвижимостью между гражданами, когда сделка не связана с предпринимательством.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан Минфином России во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 15 января 2026 года.
Законопроект призван исключить случаи произвольного определения налогооблагаемого дохода действующего добросовестно налогоплательщика в случае обмена недвижимостью в целях, не связанных с ведением предпринимательской деятельности.
Налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемых объектов. При этом налог нужно будет уплачивать только в том случае, если в рамках договора мены стоимость полученного имущества превышает стоимость переданного, пояснял ранее Минфин.
Однако обязанность по уплате НДФЛ будет возникать при любом (даже незначительном) превышении кадастровой стоимости полученной по обмену недвижимости над кадастровой стоимостью отчужденного имущества.
В связи с этим комитет Госдумы по бюджету и налогам намерен ко второму чтению обсудить вопрос налогообложения таких операций между гражданами только при существенной разнице кадастровой стоимости обмениваемых объектов недвижимости.
"Например, с учетом существенности отклонения цен в договоре более чем на 20% от рынка или правила о допустимости вменения дохода в размере кадастровой стоимости с учетом коэффициента 0,7", - говорится в заключении комитета.
При таком подходе в случае незначительного превышения соответствующей кадастровой стоимости обязанность по уплате НДФЛ будет возникать не на стадии исполнения договора мены, а в момент последующей реализации полученной недвижимости. Это обеспечит нейтральность налогообложения и позволит исключить избыточную фискальную нагрузку на граждан, совершающих такие сделки для улучшения своих жилищных условий, считает бюджетный комитет.
При доработке законопроекта комитет также планирует обсудить возможность уточнения порядка определения налоговой базы по НДФЛ при последующей продаже недвижимости, полученной в результате мены, "с учетом принципа экономического основания налога, нейтральности налогообложения по отношению к гражданам, осуществляющим обмен недвижимым имуществом, и недопустимости двойного налогообложения".
 
РОССИЯГосдумаМинфинКонституционный суд
 
 
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