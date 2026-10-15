https://1prime.ru/20261015/gosduma-874281383.html

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении "линейной амнистии"

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении "линейной амнистии" - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в первом чтении проект о продлении "линейной амнистии"

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на четыре года "линейной амнистии". | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T14:40+0300

2026-10-15T15:10+0300

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общество

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении на четыре года "линейной амнистии". Документ продлевает до 1 января 2031 года действие упрощенного порядка оформления прав на землю под линейными объектами, используемыми субъектами естественных монополий или операторами связи, в целях обеспечения надлежащего учета таких объектов, их безопасной эксплуатации и стабильного оказания услуг гражданам. К линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Инициатива касается энергетических, коммунальных и телекоммуникационных организаций, которые оформляют землю под ранее построенными сетями, пояснил журналистам один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Упрощенный порядок предусматривает оформление права пользования земельными участками, занимаемыми линейными объектами, одновременно с постановкой на кадастровый учет и госрегистрацией права собственности на эти объекты. Сейчас упрощенный порядок действует до 1 января 2027 года. Законопроект продлевает его еще на четыре года. На аналогичный срок продлевается и право юрлиц бесплатно оформить публичный сервитут или приобрести земельный участок под такими сооружениями в аренду в случаях, когда права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на линейные объекты у них возникли до 1 сентября 2018 года. Сервитут позволяет использовать чужой участок для эксплуатации сети без его выкупа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , госдума