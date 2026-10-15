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Госдума в I чтении отменила госпошлину за регистрацию прав на госимущество - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума в I чтении отменила госпошлину за регистрацию прав на госимущество
Госдума в I чтении отменила госпошлину за регистрацию прав на госимущество - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума в I чтении отменила госпошлину за регистрацию прав на госимущество
Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий госпошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимым имуществом, находящимся в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:43+0300
2026-10-15T14:43+0300
россия
общество
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий госпошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимым имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности. Документ внесен группой сенаторов. Он освобождает государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) от уплаты пошлины за госрегистрацию права хозяйственного ведения государственным или муниципальным недвижимым имуществом. Данное изменение, согласно пояснительной записке, призвано уравнять правовой режим налогообложения ГУПов и МУПов при регистрации прав на объекты недвижимости и ликвидировать неоправданные различия в подходе к оперативному управлению и хозяйственному ведению. Действующая редакция Налогового кодекса освобождает от уплаты госпошлины за регистрацию права оперативного управления государственной или муниципальной недвижимостью. Однако на госрегистрацию права хозяйственного ведения таким имуществом эта льгота не распространяется. Правительство РФ поддержало законопроект, поскольку его принятие сократит расходы органов госвласти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий на уплату пошлины за регистрацию права хозяйственного ведения. "Особенно это важно для приграничных регионов, где большие расходы идут на восстановление территории и имущества", - пояснил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин. Размер государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимость установлен Налоговым кодексом и в общем случае в зависимости от кадастровой стоимости объекта недвижимости сейчас может составлять от 44 тысяч до 1 миллиона рублей.
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россия, общество , госдума
РОССИЯ, Общество , Госдума
14:43 15.10.2026
 
Госдума в I чтении отменила госпошлину за регистрацию прав на госимущество

Госдума отменила пошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимостью

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий госпошлину за регистрацию права хозяйственного ведения недвижимым имуществом, находящимся в государственной или муниципальной собственности.
Документ внесен группой сенаторов. Он освобождает государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы) от уплаты пошлины за госрегистрацию права хозяйственного ведения государственным или муниципальным недвижимым имуществом.
Данное изменение, согласно пояснительной записке, призвано уравнять правовой режим налогообложения ГУПов и МУПов при регистрации прав на объекты недвижимости и ликвидировать неоправданные различия в подходе к оперативному управлению и хозяйственному ведению.
Действующая редакция Налогового кодекса освобождает от уплаты госпошлины за регистрацию права оперативного управления государственной или муниципальной недвижимостью. Однако на госрегистрацию права хозяйственного ведения таким имуществом эта льгота не распространяется.
Правительство РФ поддержало законопроект, поскольку его принятие сократит расходы органов госвласти и местного самоуправления, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий на уплату пошлины за регистрацию права хозяйственного ведения.
"Особенно это важно для приграничных регионов, где большие расходы идут на восстановление территории и имущества", - пояснил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.
Размер государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимость установлен Налоговым кодексом и в общем случае в зависимости от кадастровой стоимости объекта недвижимости сейчас может составлять от 44 тысяч до 1 миллиона рублей.
 
РОССИЯОбществоГосдума
 
 
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