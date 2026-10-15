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Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии рыбоводства
Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии рыбоводства - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии рыбоводства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие рыбоводства в России и позволяющей ФГБУ "Главрыбвод" содержать племенные стада форели за... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:05+0300
2026-10-15T15:05+0300
2026-10-15T15:05+0300
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росрыболовство
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие рыбоводства в России и позволяющей ФГБУ "Главрыбвод" содержать племенные стада форели за счет средств госзадания.
Документ внесен группой депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым. Он наделяет подведомственные Росрыболовству федеральные государственные бюджетные учреждения (ФГБУ) правом содержать ремонтно-маточные стада (специальные группы рыб в аквакультуре, которые содержатся и выращиваются для поддержания и воспроизводства ценных видов) как за свой счет, так и за счет средств государственного задания.
В настоящее время таким учреждением является "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" ("Главрыбвод"). "Главрыбвод" объединяет 25 филиалов, 117 рыбоводных хозяйств, включая заводы, рыбоводные пункты, садковые участки, цеха и другие предприятия.
ФГБУ эксплуатирует построенные селекционно-генетические центры, имеющие возможность осуществлять селекционно-племенные работы, и занимается строительством новых. Племенные стада форели содержит федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства – филиал "Главрыбвода". Кроме того, в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" реализуется проект по созданию селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии.
Однако в действующем законодательстве не предусмотрена возможность финансового обеспечения этих мероприятий в рамках госзадания. Это существенно ограничивает возможности системного развития данного направления, считают разработчики законопроекта.
По их мнению, предоставление "Главрыбводу" права содержать ремонтно-маточные стада форели за счет средств госзадания позволит обеспечить стабильность поставок рыбопосадочного материала российским форелеводческим хозяйствам и создать условия для дальнейшего увеличения объемов производства товарной аквакультуры.
Правительство России поддерживает законопроект, считая, что реализация его норм положительно скажется на развитии аквакультуры (рыбоводства) в РФ.
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сельское хозяйство, бизнес, карелия, госдума, росрыболовство
Сельское хозяйство, Бизнес, Карелия, Госдума, Росрыболовство
Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии рыбоводства
Госдума разрешила "Главрыбводу" содержать племенные стада форели за счет госзадания
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие рыбоводства в России и позволяющей ФГБУ "Главрыбвод" содержать племенные стада форели за счет средств госзадания.
Документ внесен группой депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым. Он наделяет подведомственные Росрыболовству федеральные государственные бюджетные учреждения (ФГБУ) правом содержать ремонтно-маточные стада (специальные группы рыб в аквакультуре, которые содержатся и выращиваются для поддержания и воспроизводства ценных видов) как за свой счет, так и за счет средств государственного задания.
В настоящее время таким учреждением является "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" ("Главрыбвод"). "Главрыбвод" объединяет 25 филиалов, 117 рыбоводных хозяйств, включая заводы, рыбоводные пункты, садковые участки, цеха и другие предприятия.
ФГБУ эксплуатирует построенные селекционно-генетические центры, имеющие возможность осуществлять селекционно-племенные работы, и занимается строительством новых. Племенные стада форели содержит федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства – филиал "Главрыбвода". Кроме того, в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" реализуется проект по созданию селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии.
Однако в действующем законодательстве не предусмотрена возможность финансового обеспечения этих мероприятий в рамках госзадания. Это существенно ограничивает возможности системного развития данного направления, считают разработчики законопроекта.
По их мнению, предоставление "Главрыбводу" права содержать ремонтно-маточные стада форели за счет средств госзадания позволит обеспечить стабильность поставок рыбопосадочного материала российским форелеводческим хозяйствам и создать условия для дальнейшего увеличения объемов производства товарной аквакультуры.
Правительство России поддерживает законопроект, считая, что реализация его норм положительно скажется на развитии аквакультуры (рыбоводства) в РФ.