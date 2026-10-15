https://1prime.ru/20261015/gosduma-874284530.html

Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии рыбоводства

Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии рыбоводства - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии рыбоводства

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие рыбоводства в России и позволяющей ФГБУ "Главрыбвод" содержать племенные стада форели за... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:05+0300

2026-10-15T15:05+0300

2026-10-15T15:05+0300

сельское хозяйство

бизнес

карелия

госдума

росрыболовство

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874284530.jpg?1792065913

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие рыбоводства в России и позволяющей ФГБУ "Главрыбвод" содержать племенные стада форели за счет средств госзадания. Документ внесен группой депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Алексеем Гордеевым. Он наделяет подведомственные Росрыболовству федеральные государственные бюджетные учреждения (ФГБУ) правом содержать ремонтно-маточные стада (специальные группы рыб в аквакультуре, которые содержатся и выращиваются для поддержания и воспроизводства ценных видов) как за свой счет, так и за счет средств государственного задания. В настоящее время таким учреждением является "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" ("Главрыбвод"). "Главрыбвод" объединяет 25 филиалов, 117 рыбоводных хозяйств, включая заводы, рыбоводные пункты, садковые участки, цеха и другие предприятия. ФГБУ эксплуатирует построенные селекционно-генетические центры, имеющие возможность осуществлять селекционно-племенные работы, и занимается строительством новых. Племенные стада форели содержит федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства – филиал "Главрыбвода". Кроме того, в рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" реализуется проект по созданию селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии. Однако в действующем законодательстве не предусмотрена возможность финансового обеспечения этих мероприятий в рамках госзадания. Это существенно ограничивает возможности системного развития данного направления, считают разработчики законопроекта. По их мнению, предоставление "Главрыбводу" права содержать ремонтно-маточные стада форели за счет средств госзадания позволит обеспечить стабильность поставок рыбопосадочного материала российским форелеводческим хозяйствам и создать условия для дальнейшего увеличения объемов производства товарной аквакультуры. Правительство России поддерживает законопроект, считая, что реализация его норм положительно скажется на развитии аквакультуры (рыбоводства) в РФ.

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, бизнес, карелия, госдума, росрыболовство