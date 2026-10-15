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Госдума приняла в I чтении законопроект об исследованиях импортных лекарств

Госдума приняла в I чтении законопроект об исследованиях импортных лекарств - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект об исследованиях импортных лекарств

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном проведении в России клинических исследований импортных лекарственных препаратов для животных,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:11+0300

2026-10-15T15:11+0300

2026-10-15T15:17+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном проведении в России клинических исследований импортных лекарственных препаратов для животных, которые ранее не были зарегистрированы в стране. Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Он предусматривает обязательное проведение на территории РФ клинического исследования ветеринарных лекарственных препаратов, ввозимых в страну для госрегистрации. Это будет необходимо, если препарат с таким международным непатентованным наименованием или группировочным наименованием ранее не регистрировался в России. Данное нововведение, согласно пояснительной записке, позволит более объективно обеспечить единые требования к качеству импортируемых лекарственных препаратов, подлежащих госрегистрации на территории РФ, а также развить и усовершенствовать отечественную базу для проведения их клинических исследований. Клинические исследования ветеринарных препаратов проводятся в ветеринарных организациях и в организациях, занимающихся разведением, выращиванием и содержанием животных. Законопроект также предусматривает автоматизированный режим предоставления информации в федеральные государственные информсистемы в области ветеринарии, племенных ресурсов, прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов из других госинформсистем. Кроме того, в федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов будут включаться сведения о кадастровом номере, адресе либо местоположении земельного участка и иных объектов, где разводятся племенные животные, производится и используется племенная продукция. А в федеральную государственную информсистему в области семеноводства сельскохозяйственных растений будет вносится и информация об уровне образования работников организаций, занимающихся научными исследованиями в области семеноводства и селекции таких растений, и их научных специальностях, по которым присуждены ученые степени. Первоначально предполагалось, что в случае принятия закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Однако правительство РФ и комитет Госдумы по аграрным вопросам обратили внимание, что поскольку вводятся обязательные требования, закон может вступить в силу не ранее 1 марта 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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