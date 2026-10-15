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Госдума приняла в первом чтении проект о прекращении залога сельхозземель - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума приняла в первом чтении проект о прекращении залога сельхозземель
Госдума приняла в первом чтении проект о прекращении залога сельхозземель - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в первом чтении проект о прекращении залога сельхозземель
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий прекращение залога (ипотеки) земель сельхозназначения, которые изымаются на основании судебных... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:14+0300
2026-10-15T15:17+0300
недвижимость
финансы
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий прекращение залога (ипотеки) земель сельхозназначения, которые изымаются на основании судебных решений в связи с их неиспользованием или нарушениями. Документ внесен Мособлдумой совместно с депутатами Алексеем Гордеевым, Владимиром Кашиным и сенатором Александром Двойных. Он разработан в целях эффективного вовлечения неиспользуемых земель сельхозназначения в сельскохозяйственный оборот. Действующее законодательство допускает изъятие в судебном порядке земельных участков сельхозназначения, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства РФ, и их продажу на публичных торгах. Однако, если такой участок находится в залоге, то обременение в виде ипотеки при этом сохраняется. Поэтому такие земельные участки не привлекательны для приобретения из-за рисков обращения взыскания на них. Законопроект позволяет прекращать ипотеку земельного участка сельхозназначения, по которому суд принял решение об изъятии и продаже на торгах в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушениями. Уполномоченный орган региона при обращении в суд с требованием об изъятии и продаже участка с публичных торгов сможет одновременно потребовать и прекращения ипотеки в отношении него. Средства, вырученные от публичной продажи земельного участка, являющегося предметом ипотеки, или его приобретения в государственную или муниципальную собственность, в этом случае будут выплачиваться залогодержателю. А если они превысят размер неисполненного ипотечного обязательства, разница будет выплачена бывшему собственнику участка.
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недвижимость, финансы, госдума
Недвижимость, Финансы, Госдума
15:14 15.10.2026 (обновлено: 15:17 15.10.2026)
 
Госдума приняла в первом чтении проект о прекращении залога сельхозземель

Госдума приняла в I чтении проект о прекращении ипотеки неиспользуемых сельхозземель

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий прекращение залога (ипотеки) земель сельхозназначения, которые изымаются на основании судебных решений в связи с их неиспользованием или нарушениями.
Документ внесен Мособлдумой совместно с депутатами Алексеем Гордеевым, Владимиром Кашиным и сенатором Александром Двойных. Он разработан в целях эффективного вовлечения неиспользуемых земель сельхозназначения в сельскохозяйственный оборот.
Действующее законодательство допускает изъятие в судебном порядке земельных участков сельхозназначения, которые не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства РФ, и их продажу на публичных торгах.
Однако, если такой участок находится в залоге, то обременение в виде ипотеки при этом сохраняется. Поэтому такие земельные участки не привлекательны для приобретения из-за рисков обращения взыскания на них.
Законопроект позволяет прекращать ипотеку земельного участка сельхозназначения, по которому суд принял решение об изъятии и продаже на торгах в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушениями. Уполномоченный орган региона при обращении в суд с требованием об изъятии и продаже участка с публичных торгов сможет одновременно потребовать и прекращения ипотеки в отношении него.
Средства, вырученные от публичной продажи земельного участка, являющегося предметом ипотеки, или его приобретения в государственную или муниципальную собственность, в этом случае будут выплачиваться залогодержателю. А если они превысят размер неисполненного ипотечного обязательства, разница будет выплачена бывшему собственнику участка.
 
НедвижимостьФинансыГосдума
 
 
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