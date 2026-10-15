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Госдума приняла в I чтении законопроект о цифровой платформе для АПК

Госдума приняла в I чтении законопроект о цифровой платформе для АПК - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект о цифровой платформе для АПК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы (ЕЦП) в сфере сельского и рыбного хозяйства. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:20+0300

2026-10-15T15:20+0300

2026-10-15T15:23+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

госдума

россельхознадзор

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание единой цифровой платформы (ЕЦП) в сфере сельского и рыбного хозяйства. Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым. Он предусматривает создание федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа в сфере сельского и рыбного хозяйства" в целях формирования единой отраслевой базы в этой сфере. Цифровая платформа позволит сформировать единый массив сопоставимых данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений и получения оперативной информации о текущем состоянии сельского и рыбного хозяйства. Внедрение ЕЦП, согласно пояснительной записке, позволит государству выйти на новый уровень контроля отрасли, получить более гибкую систему управления агропромышленным и рыбохозяйственным комплексами. Создание ЕЦП предусмотрено стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года. Минсельхоз России ранее утвердил концепцию создания и развития этой цифровой платформы. Эта концепция предполагает поэтапную миграцию в ЕЦП всех государственных информационных систем Минсельхоза. Также предусматривается интеграция этой цифровой платформы с информсистемами Россельхознадзора, Росрыболовства и других ведомств, а также региональных и местных органов власти. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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сельское хозяйство, россия, минсельхоз, госдума, россельхознадзор