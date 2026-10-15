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Госдума отклонила законопроект об обеспеченных золотом стейблкоинах
Госдума отклонила законопроект об обеспеченных золотом стейблкоинах - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума отклонила законопроект об обеспеченных золотом стейблкоинах
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об использовании обеспеченных золотом стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которой привязан к цене... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:06+0300
2026-10-15T16:06+0300
2026-10-15T16:14+0300
финансы
госдума
кпрф
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об использовании обеспеченных золотом стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которой привязан к цене "реального" актива) во внешнеторговой деятельности. Документ внесен группой депутатов от КПРФ. Он направлен на отнесение обеспеченных стейблкоинов к числу цифровых финансовых активов и установление возможности их использования во внешнеторговой деятельности для оплаты за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги. Под обеспеченными стейблкоинами в законопроекте понимаются "цифровые активы, которые стремятся поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота". Использование стейблкоинов в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, согласно пояснительной записке, позволит разрешить сложности, связанные с невозможностью или существенными ограничениями в осуществлении трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности. При этом на территории России расчеты стейблкоинами будут по-прежнему запрещены, указывается там же. Однако против принятия законопроекта выступили профильный комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет, в частности, обращает внимание, что в законопроекте и материалах к нему не раскрывается понятие "привязка стейблкоина к курсу золота" и отсутствует механизм такой привязки. А правительству неясны причины предлагаемого законопроектом ограничения в части привязки стоимости обеспеченных стейблкоинов только к курсу золота. Кроме того, ранее был принят закон, который снял актуальность этого законопроекта. Речь идет о законе, позволяющем осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
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финансы, госдума, кпрф
Госдума отклонила законопроект об обеспеченных золотом стейблкоинах
Госдума отклонила законопроект КПРФ об использовании обеспеченных золотом стейблкоинов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об использовании обеспеченных золотом стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которой привязан к цене "реального" актива) во внешнеторговой деятельности.
Документ внесен группой депутатов от КПРФ. Он направлен на отнесение обеспеченных стейблкоинов к числу цифровых финансовых активов и установление возможности их использования во внешнеторговой деятельности для оплаты за передаваемые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги.
Под обеспеченными стейблкоинами в законопроекте понимаются "цифровые активы, которые стремятся поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота".
Использование стейблкоинов в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, согласно пояснительной записке, позволит разрешить сложности, связанные с невозможностью или существенными ограничениями в осуществлении трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности. При этом на территории России расчеты стейблкоинами будут по-прежнему запрещены, указывается там же.
Однако против принятия законопроекта выступили профильный комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет, в частности, обращает внимание, что в законопроекте и материалах к нему не раскрывается понятие "привязка стейблкоина к курсу золота" и отсутствует механизм такой привязки. А правительству неясны причины предлагаемого законопроектом ограничения в части привязки стоимости обеспеченных стейблкоинов только к курсу золота.
Кроме того, ранее был принят закон, который снял актуальность этого законопроекта. Речь идет о законе, позволяющем осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.