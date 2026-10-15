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ГД отклонила в I чтении законопроект о строительных сберегательных кассах
ГД отклонила в I чтении законопроект о строительных сберегательных кассах - 15.10.2026, ПРАЙМ
ГД отклонила в I чтении законопроект о строительных сберегательных кассах
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о строительных сберегательных кассах. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:27+0300
2026-10-15T16:27+0300
2026-10-15T16:27+0300
бизнес
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госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о строительных сберегательных кассах. Документ был внесен группой депутатов. Он предусматривал создание строительных сберегательных касс - банков, специализирующихся на привлечении средств в строительные сберегательные вклады и предоставлении вкладчикам кредитов на улучшение жилищных условий и на капремонт общего имущества собственников в многоквартирном доме. Согласно законопроекту, вкладчик заключает со стройсберкассой договор накопления сбережений, по которому в течение определенного срока вносит фиксированный объем строительных сберегательных взносов. Когда накопленная сумма составит 30-50% от стоимости квартиры (договорной выплатной суммы), вкладчик приобретает право на получение кредита в объеме, необходимом для ее покупки. Однако против принятия законопроекта выступил комитет Госдумы по финансовому рынку. Он напомнил, что законопроекты, содержащие аналогичные положения, ранее неоднократно вносились и ввиду множества концептуальных замечаний были отозваны или отклонены. В этих замечаниях, в частности, указывалось, что в законодательстве РФ нет норм о создании специализированных банков и специального регулирования для них. Также не определены источники финансирования предусмотренных законопроектами прямых расходов федерального бюджета. Эти замечания сохраняют свою актуальность и в отношении законопроекта, отклоненного в четверг. Кроме того, вопрос стимулирования жилищных сбережений граждан уже урегулирован в законе, который был принят Госдумой в июне. Он позволяет гражданам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Открытый по такому договору жилищный вклад позволяет накопить деньги на покупку квартиры, индивидуальное жилищное строительство или участие в долевом строительстве. Комитет по финрынку подчеркивает, что этот закон, в отличие от законопроекта, предлагает более простой и понятный механизм правового регулирования, поскольку не предполагает создания нового вида банков, не требует дополнительных бюджетных расходов и оставляет вопрос введения программ поддержки жилищных сбережений на усмотрение субъектов РФ.
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бизнес, финансы, россия, госдума
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Госдума
ГД отклонила в I чтении законопроект о строительных сберегательных кассах
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о строительных сберегательных кассах
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о строительных сберегательных кассах.
Документ был внесен группой депутатов. Он предусматривал создание строительных сберегательных касс - банков, специализирующихся на привлечении средств в строительные сберегательные вклады и предоставлении вкладчикам кредитов на улучшение жилищных условий и на капремонт общего имущества собственников в многоквартирном доме.
Согласно законопроекту, вкладчик заключает со стройсберкассой договор накопления сбережений, по которому в течение определенного срока вносит фиксированный объем строительных сберегательных взносов. Когда накопленная сумма составит 30-50% от стоимости квартиры (договорной выплатной суммы), вкладчик приобретает право на получение кредита в объеме, необходимом для ее покупки.
Однако против принятия законопроекта выступил комитет Госдумы
по финансовому рынку. Он напомнил, что законопроекты, содержащие аналогичные положения, ранее неоднократно вносились и ввиду множества концептуальных замечаний были отозваны или отклонены.
В этих замечаниях, в частности, указывалось, что в законодательстве РФ нет норм о создании специализированных банков и специального регулирования для них. Также не определены источники финансирования предусмотренных законопроектами прямых расходов федерального бюджета. Эти замечания сохраняют свою актуальность и в отношении законопроекта, отклоненного в четверг.
Кроме того, вопрос стимулирования жилищных сбережений граждан уже урегулирован в законе, который был принят Госдумой в июне. Он позволяет гражданам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Открытый по такому договору жилищный вклад позволяет накопить деньги на покупку квартиры, индивидуальное жилищное строительство или участие в долевом строительстве.
Комитет по финрынку подчеркивает, что этот закон, в отличие от законопроекта, предлагает более простой и понятный механизм правового регулирования, поскольку не предполагает создания нового вида банков, не требует дополнительных бюджетных расходов и оставляет вопрос введения программ поддержки жилищных сбережений на усмотрение субъектов РФ.