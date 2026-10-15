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Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка
Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:35+0300
2026-10-15T16:35+0300
банки
финансы
россия
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Документ был внесен депутатами от "Справедливой России" в июле 2020 года. Авторам представлялось "обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков". После отмены "банковского роуминга" ряд крупных банков ввел комиссии за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц, то есть банки нашли новый способ, как компенсировать ранее потерянную прибыль, пояснял ранее лидер эсеров Сергей Миронов. Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет считает, что введение "проектируемого нерыночного тарифного регулирования вынудит банки возмещать недополученные комиссионные доходы, а также понесенные на поддержку инфраструктуры по осуществлению внутрибанковских переводов расходы посредством повышения тарифов на другие оказываемые физическим лицам услуги". Кабмин также полагает, что "введение законодательного запрета на взимание комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами может привести к удорожанию условий осуществления иных банковских операций и снижению доступности финансовых услуг в целом".
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банки, финансы, россия, сергей миронов, госдума
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
16:35 15.10.2026
 
Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка

Госдума отклонила в I чтении проект о запрете комиссий за внутрибанковские переводы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка.
Документ был внесен депутатами от "Справедливой России" в июле 2020 года. Авторам представлялось "обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков".
После отмены "банковского роуминга" ряд крупных банков ввел комиссии за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц, то есть банки нашли новый способ, как компенсировать ранее потерянную прибыль, пояснял ранее лидер эсеров Сергей Миронов.
Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет считает, что введение "проектируемого нерыночного тарифного регулирования вынудит банки возмещать недополученные комиссионные доходы, а также понесенные на поддержку инфраструктуры по осуществлению внутрибанковских переводов расходы посредством повышения тарифов на другие оказываемые физическим лицам услуги".
Кабмин также полагает, что "введение законодательного запрета на взимание комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами может привести к удорожанию условий осуществления иных банковских операций и снижению доступности финансовых услуг в целом".
 
БанкиФинансыРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
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