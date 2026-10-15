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Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка

Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума отклонила запрет комиссий за переводы внутри банка

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:35+0300

2026-10-15T16:35+0300

2026-10-15T16:35+0300

банки

финансы

россия

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Документ был внесен депутатами от "Справедливой России" в июле 2020 года. Авторам представлялось "обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков". После отмены "банковского роуминга" ряд крупных банков ввел комиссии за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц, то есть банки нашли новый способ, как компенсировать ранее потерянную прибыль, пояснял ранее лидер эсеров Сергей Миронов. Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. Комитет считает, что введение "проектируемого нерыночного тарифного регулирования вынудит банки возмещать недополученные комиссионные доходы, а также понесенные на поддержку инфраструктуры по осуществлению внутрибанковских переводов расходы посредством повышения тарифов на другие оказываемые физическим лицам услуги". Кабмин также полагает, что "введение законодательного запрета на взимание комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами может привести к удорожанию условий осуществления иных банковских операций и снижению доступности финансовых услуг в целом".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, сергей миронов, госдума