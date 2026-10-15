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Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами

Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами - 15.10.2026, ПРАЙМ

Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о полномочиях органов власти, связанных с интеграцией национальной платежной системы РФ с аналогичными системами... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:39+0300

2026-10-15T16:39+0300

2026-10-15T16:39+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о полномочиях органов власти, связанных с интеграцией национальной платежной системы РФ с аналогичными системами других стран. Документ внесен группой депутатов от КПРФ. Он предусматривает принятие правительством РФ, федеральными органами власти и Банком России нормативных правовых актов в целях регулирования отношений, связанных с интеграцией национальной платежной системы с платежными системами других государств. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать оперативному формированию правового пространства для создания межгосударственной платежной системы, аналогичной SWIFT, для расчетов в национальных валютах, разрешения сложностей с проведением трансграничных платежей и достижения независимости России от влияния третьих стран в финансовом секторе. Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Он указал, что действующим законодательством уже урегулированы вопросы взаимодействия операторов национальной платежной системы с иностранными операторами платежных систем. Комитет, как и правительство, считает, что действующее правовое регулирование является достаточным для осуществления участниками национальной платежной системы многосторонних интеграционных процессов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, госдума, кпрф, банк россии