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Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами
Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами - 15.10.2026, ПРАЙМ
Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами
Госдума отклонила в первом чтении законопроект о полномочиях органов власти, связанных с интеграцией национальной платежной системы РФ с аналогичными системами... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:39+0300
2026-10-15T16:39+0300
россия
финансы
госдума
кпрф
банк россии
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о полномочиях органов власти, связанных с интеграцией национальной платежной системы РФ с аналогичными системами других стран. Документ внесен группой депутатов от КПРФ. Он предусматривает принятие правительством РФ, федеральными органами власти и Банком России нормативных правовых актов в целях регулирования отношений, связанных с интеграцией национальной платежной системы с платежными системами других государств. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать оперативному формированию правового пространства для создания межгосударственной платежной системы, аналогичной SWIFT, для расчетов в национальных валютах, разрешения сложностей с проведением трансграничных платежей и достижения независимости России от влияния третьих стран в финансовом секторе. Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Он указал, что действующим законодательством уже урегулированы вопросы взаимодействия операторов национальной платежной системы с иностранными операторами платежных систем. Комитет, как и правительство, считает, что действующее правовое регулирование является достаточным для осуществления участниками национальной платежной системы многосторонних интеграционных процессов.
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192
40
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40
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4.7
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россия, финансы, госдума, кпрф, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Госдума, КПРФ, Банк России
16:39 15.10.2026
 
Госдума отклонила законопроект о платежной интеграции с другими странами

ГД отклонила в I чтении проект об интеграции платежной системы РФ с аналогами других стран

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о полномочиях органов власти, связанных с интеграцией национальной платежной системы РФ с аналогичными системами других стран.
Документ внесен группой депутатов от КПРФ. Он предусматривает принятие правительством РФ, федеральными органами власти и Банком России нормативных правовых актов в целях регулирования отношений, связанных с интеграцией национальной платежной системы с платежными системами других государств.
По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать оперативному формированию правового пространства для создания межгосударственной платежной системы, аналогичной SWIFT, для расчетов в национальных валютах, разрешения сложностей с проведением трансграничных платежей и достижения независимости России от влияния третьих стран в финансовом секторе.
Однако против принятия законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. Он указал, что действующим законодательством уже урегулированы вопросы взаимодействия операторов национальной платежной системы с иностранными операторами платежных систем.
Комитет, как и правительство, считает, что действующее правовое регулирование является достаточным для осуществления участниками национальной платежной системы многосторонних интеграционных процессов.
 
РОССИЯФинансыГосдумаКПРФБанк России
 
 
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