https://1prime.ru/20261015/gruzoperevozki-874265191.html

Грузоперевозки между Россией и Казахстаном выросли на 3,2%

Грузоперевозки между Россией и Казахстаном выросли на 3,2% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Грузоперевозки между Россией и Казахстаном выросли на 3,2%

Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном за 9 месяцев 2026 года выросли на 3,2% и составили 72 миллиона тонн, сообщили РЖД. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:00+0300

2026-10-15T11:00+0300

2026-10-15T11:00+0300

бизнес

россия

казахстан

астана

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874265191.jpg?1792051243

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном за 9 месяцев 2026 года выросли на 3,2% и составили 72 миллиона тонн, сообщили РЖД. Первый замглавы РЖД Сергей Павлов выступил на сессии "Международные железнодорожные коридоры: стратегии и практики развития" форума New Silk Way в Астане, где отметил, что Казахстанские железные дороги являются нашим ключевым партнером. "В железнодорожном сообщении с Казахстаном в 2025 году перевезено более 94 миллионов тонн грузов - на 4% больше, чем в 2024-м. По итогам девяти месяцев 2026 года - уже почти 72 миллиона тонн, рост на 3,2%", - приводятся в сообщении слова первого замглавы РЖД. Он отметил, что модернизация межгосударственных стыковых пунктов - одно из основных направлений совместной работы РЖД и Казахстанских железных дорог (КТЖ). Кроме того, Павлов обратил внимание на развитие МТК "Север - Юг" и подчеркнул, что за 4 года с начала запуска регулярного контейнерного сервиса он доказал свою надежность и удобство для грузоотправителей. Замглавы РЖД также добавил, что в целом грузоперевозки по западному маршруту в январе - сентябре этого года выросли на 9,2%, в том числе через азербайджано-иранский погранпереход Астара - на 24,1%.

казахстан

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, астана, ржд