https://1prime.ru/20261015/gruzoperevozki-874265191.html
Грузоперевозки между Россией и Казахстаном выросли на 3,2%
Грузоперевозки между Россией и Казахстаном выросли на 3,2% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Грузоперевозки между Россией и Казахстаном выросли на 3,2%
Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном за 9 месяцев 2026 года выросли на 3,2% и составили 72 миллиона тонн, сообщили РЖД. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:00+0300
2026-10-15T11:00+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном за 9 месяцев 2026 года выросли на 3,2% и составили 72 миллиона тонн, сообщили РЖД.
Первый замглавы РЖД Сергей Павлов выступил на сессии "Международные железнодорожные коридоры: стратегии и практики развития" форума New Silk Way в Астане, где отметил, что Казахстанские железные дороги являются нашим ключевым партнером.
"В железнодорожном сообщении с Казахстаном в 2025 году перевезено более 94 миллионов тонн грузов - на 4% больше, чем в 2024-м. По итогам девяти месяцев 2026 года - уже почти 72 миллиона тонн, рост на 3,2%", - приводятся в сообщении слова первого замглавы РЖД.
Он отметил, что модернизация межгосударственных стыковых пунктов - одно из основных направлений совместной работы РЖД и Казахстанских железных дорог (КТЖ).
Кроме того, Павлов обратил внимание на развитие МТК "Север - Юг" и подчеркнул, что за 4 года с начала запуска регулярного контейнерного сервиса он доказал свою надежность и удобство для грузоотправителей.
Замглавы РЖД также добавил, что в целом грузоперевозки по западному маршруту в январе - сентябре этого года выросли на 9,2%, в том числе через азербайджано-иранский погранпереход Астара - на 24,1%.
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бизнес, россия, казахстан, астана, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Астана, РЖД
Грузоперевозки между Россией и Казахстаном выросли на 3,2%
РЖД: железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном выросли на 3,2%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки грузов между Россией и Казахстаном за 9 месяцев 2026 года выросли на 3,2% и составили 72 миллиона тонн, сообщили РЖД.
Первый замглавы РЖД Сергей Павлов выступил на сессии "Международные железнодорожные коридоры: стратегии и практики развития" форума New Silk Way в Астане, где отметил, что Казахстанские железные дороги являются нашим ключевым партнером.
"В железнодорожном сообщении с Казахстаном в 2025 году перевезено более 94 миллионов тонн грузов - на 4% больше, чем в 2024-м. По итогам девяти месяцев 2026 года - уже почти 72 миллиона тонн, рост на 3,2%", - приводятся в сообщении слова первого замглавы РЖД.
Он отметил, что модернизация межгосударственных стыковых пунктов - одно из основных направлений совместной работы РЖД и Казахстанских железных дорог (КТЖ).
Кроме того, Павлов обратил внимание на развитие МТК "Север - Юг" и подчеркнул, что за 4 года с начала запуска регулярного контейнерного сервиса он доказал свою надежность и удобство для грузоотправителей.
Замглавы РЖД также добавил, что в целом грузоперевозки по западному маршруту в январе - сентябре этого года выросли на 9,2%, в том числе через азербайджано-иранский погранпереход Астара - на 24,1%.