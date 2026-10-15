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HeadHunter: новый инвестцикл в России запустит возврат капитала

HeadHunter: новый инвестцикл в России запустит возврат капитала - 15.10.2026, ПРАЙМ

HeadHunter: новый инвестцикл в России запустит возврат капитала

Новый инвестиционный цикл в России будет запущен при возвращении частного капитала в российский бизнес, этому может поспособствовать применение длинного... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:13+0300

2026-10-15T19:13+0300

2026-10-15T19:13+0300

россия

владимир путин

headhunter

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новый инвестиционный цикл в России будет запущен при возвращении частного капитала в российский бизнес, этому может поспособствовать применение длинного капитала для развития частного бизнеса, заявила заместитель гендиректора HeadHunter Мария Комарова. "На наш взгляд, стране и экономике нужна сейчас инициатива по направлению длинного капитала в развитие частного бизнеса, поможет запустить новый инвестиционный цикл в экономике. ... Мы считаем это важным для экономики страны и о создании благоприятных условий для запуска отечественной индустрии и фондов роста", - заявила Комарова, выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Она отметила, что деньги в экономике есть - это резервы компаний по страхованию жизни, растущие активы домохозяйств, капитал банков. Однако эти средства не доходят до компаний, находящихся на стадии роста. По мнению Комаровой, условий и стимулов для развития индустрии прямых инвестиций пока недостаточно. "Поэтому мое предложение звучит следующим образом. Прошу поручить вместе с профессиональным сообществом экономическому блоку разработать концепцию отечественной экосистемы фондов роста, включая условия для появления профессиональных управляющих и инфраструктурных фондов, а также регуляторные стимулы, которые позволят направлять в такие фонды средства из доступных в экономике источников длинного капитала", - сказала Комарова, обращаясь к президенту Владимиру Путину. Она добавила, что здесь очень важно с самого начала заложить четкие требования к управляющим фондами, а также к прозрачности и диверсификации фондов, чтобы развитие отрасли не сопровождалось ненужным накоплением рисков. По мнению топ-менеджера HeadHunter, сегодня новому поколению компаний бывает трудно пройти путь от маленького бизнеса до крупного. Это связано с тем, что раньше значительная часть капитала поступала от иностранных инвесторов. Отечественная индустрия прямых инвестиций пока недостаточно развита, хотя потенциал есть, подытожила Комарова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, headhunter