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Хуснуллин оценил обеспеченность транспортом в новых регионах России

Хуснуллин оценил обеспеченность транспортом в новых регионах России - 15.10.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил обеспеченность транспортом в новых регионах России

Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:17+0300

2026-10-15T12:17+0300

2026-10-15T12:17+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 15 окт- ПРАЙМ. Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Мы регулярно рассматриваем на штабах, еженедельно рассматриваем эти вопросы, в том числе и обеспеченность общественным транспортом. Мы считаем, что до 2030 года воссоединенные регионы должны быть на уровне не ниже среднероссийского, а надеюсь, что они даже будут выше, по обеспеченности общественным транспортом в том числе", - сообщил Хуснуллин журналистам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, марат хуснуллин