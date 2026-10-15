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Хуснуллин оценил обеспеченность транспортом в новых регионах России
Хуснуллин оценил обеспеченность транспортом в новых регионах России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил обеспеченность транспортом в новых регионах России
Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:17+0300
2026-10-15T12:17+0300
2026-10-15T12:17+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 15 окт- ПРАЙМ. Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы регулярно рассматриваем на штабах, еженедельно рассматриваем эти вопросы, в том числе и обеспеченность общественным транспортом. Мы считаем, что до 2030 года воссоединенные регионы должны быть на уровне не ниже среднероссийского, а надеюсь, что они даже будут выше, по обеспеченности общественным транспортом в том числе", - сообщил Хуснуллин журналистам.
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бизнес, россия, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
Хуснуллин оценил обеспеченность транспортом в новых регионах России
Хуснуллин: общественный транспорт в новых регионах должен быть на уровне среднероссийского
МОСКВА, 15 окт- ПРАЙМ. Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы регулярно рассматриваем на штабах, еженедельно рассматриваем эти вопросы, в том числе и обеспеченность общественным транспортом. Мы считаем, что до 2030 года воссоединенные регионы должны быть на уровне не ниже среднероссийского, а надеюсь, что они даже будут выше, по обеспеченности общественным транспортом в том числе", - сообщил Хуснуллин журналистам.