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Хуснуллин оценил обеспеченность общественным транспортом в новых регионах

Хуснуллин оценил обеспеченность общественным транспортом в новых регионах - 15.10.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил обеспеченность общественным транспортом в новых регионах

Приводятся подробности (после 2 абзаца) | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:00+0300

2026-10-15T14:00+0300

2026-10-15T14:00+0300

бизнес

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москва

ярославская область

марат хуснуллин

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Приводятся подробности (после 2 абзаца) МОСКВА, 15 окт- ПРАЙМ. Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Мы регулярно рассматриваем на штабах, еженедельно рассматриваем эти вопросы, в том числе и обеспеченность общественным транспортом. Мы считаем, что до 2030 года воссоединенные регионы должны быть на уровне не ниже среднероссийского, а надеюсь, что они даже будут выше, по обеспеченности общественным транспортом в том числе", - сообщил Хуснуллин журналистам. В четверг в Национальном центре "Россия" проходит пленарное заседание, посвященное развитию общественного транспорта, в рамках форума " Общественный транспорт 2026". Хуснуллин, в частности, коснулся темы Центрального транспортного узла. "В планах он (транспортный узел - ред.) должен соединить 11 регионов ЦФО. Это масштабный транспортный проект мирового уровня, который очень важен для обеспечения связанности нашей страны", - сказал Хуснуллин на пленарном заседании. По его словам, проект узла позволяет разгрузить дороги московской агломерации, являющиеся одними из самыми загруженных в мире. Центральный транспортный узел - крупнейший железнодорожный узел России, охватывающий Москву, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Ранее Хуснуллин сообщал, что общий пассажиропоток в этом узле в 2025 году составил 854 миллиона человек.

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