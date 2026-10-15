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Хуснуллин оценил обеспеченность общественным транспортом в новых регионах
Хуснуллин оценил обеспеченность общественным транспортом в новых регионах - 15.10.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин оценил обеспеченность общественным транспортом в новых регионах
Приводятся подробности (после 2 абзаца) | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:00+0300
2026-10-15T14:00+0300
2026-10-15T14:00+0300
бизнес
россия
москва
ярославская область
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Приводятся подробности (после 2 абзаца)
МОСКВА, 15 окт- ПРАЙМ. Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы регулярно рассматриваем на штабах, еженедельно рассматриваем эти вопросы, в том числе и обеспеченность общественным транспортом. Мы считаем, что до 2030 года воссоединенные регионы должны быть на уровне не ниже среднероссийского, а надеюсь, что они даже будут выше, по обеспеченности общественным транспортом в том числе", - сообщил Хуснуллин журналистам.
В четверг в Национальном центре "Россия" проходит пленарное заседание, посвященное развитию общественного транспорта, в рамках форума " Общественный транспорт 2026". Хуснуллин, в частности, коснулся темы Центрального транспортного узла.
"В планах он (транспортный узел - ред.) должен соединить 11 регионов ЦФО. Это масштабный транспортный проект мирового уровня, который очень важен для обеспечения связанности нашей страны", - сказал Хуснуллин на пленарном заседании.
По его словам, проект узла позволяет разгрузить дороги московской агломерации, являющиеся одними из самыми загруженных в мире.
Центральный транспортный узел - крупнейший железнодорожный узел России, охватывающий Москву, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Ранее Хуснуллин сообщал, что общий пассажиропоток в этом узле в 2025 году составил 854 миллиона человек.
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бизнес, россия, москва, ярославская область, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ярославская область, Марат Хуснуллин
Хуснуллин оценил обеспеченность общественным транспортом в новых регионах
Хуснуллин: общественный транспорт в новых регионах должен быть на уровне среднероссийского
Приводятся подробности (после 2 абзаца)
МОСКВА, 15 окт- ПРАЙМ. Обеспеченность общественным транспортом в новых регионах России к 2030 году должна быть на среднероссийском уровне, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы регулярно рассматриваем на штабах, еженедельно рассматриваем эти вопросы, в том числе и обеспеченность общественным транспортом. Мы считаем, что до 2030 года воссоединенные регионы должны быть на уровне не ниже среднероссийского, а надеюсь, что они даже будут выше, по обеспеченности общественным транспортом в том числе", - сообщил Хуснуллин журналистам.
В четверг в Национальном центре "Россия" проходит пленарное заседание, посвященное развитию общественного транспорта, в рамках форума " Общественный транспорт 2026". Хуснуллин, в частности, коснулся темы Центрального транспортного узла.
"В планах он (транспортный узел - ред.) должен соединить 11 регионов ЦФО. Это масштабный транспортный проект мирового уровня, который очень важен для обеспечения связанности нашей страны", - сказал Хуснуллин на пленарном заседании.
По его словам, проект узла позволяет разгрузить дороги московской агломерации, являющиеся одними из самыми загруженных в мире.
Центральный транспортный узел - крупнейший железнодорожный узел России, охватывающий Москву, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Ранее Хуснуллин сообщал, что общий пассажиропоток в этом узле в 2025 году составил 854 миллиона человек.