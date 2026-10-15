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Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака
Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака - 15.10.2026, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака
Ушедший из России корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в стране два товарных знака сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:14+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в стране два товарных знака сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, компания подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Genesis и эмблемой Hyundai. В октябре 2026 года ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2035 года.
Теперь компания может продавать в России коврики для автомобилей и улиц, а также коллекционные токены на основе блокчейна, загружаемые цифровые фото- и видеозаписи, мультимедийные файлы и программное обеспечение для виртуального пространства.
Ранее посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ сообщил газете "Известия", что южнокорейские автопроизводители, в том числе и Hyundai, заинтересованы в возвращении на российский рынок и, возможно, проводят исследование рынка для этого.
Hyundai покинул Россию в начале 2024 года, продав завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР) с возможностью выкупа в течение двух лет. В феврале текущего года в Hyundai Motor заявили об отказе его выкупать.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Hyundai, Роспатент, АГР
Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака
Ушедший из России Hyundai зарегистрировал два товарных знака сроком до 2035 года
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в стране два товарных знака сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, компания подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Genesis и эмблемой Hyundai. В октябре 2026 года ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2035 года.
Теперь компания может продавать в России коврики для автомобилей и улиц, а также коллекционные токены на основе блокчейна, загружаемые цифровые фото- и видеозаписи, мультимедийные файлы и программное обеспечение для виртуального пространства.
Ранее посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ сообщил газете "Известия", что южнокорейские автопроизводители, в том числе и Hyundai, заинтересованы в возвращении на российский рынок и, возможно, проводят исследование рынка для этого.
Hyundai покинул Россию в начале 2024 года, продав завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР) с возможностью выкупа в течение двух лет. В феврале текущего года в Hyundai Motor заявили об отказе его выкупать.