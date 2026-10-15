https://1prime.ru/20261015/hyundai-874262551.html

Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака

Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака - 15.10.2026, ПРАЙМ

Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака

Ушедший из России корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в стране два товарных знака сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:14+0300

2026-10-15T10:14+0300

2026-10-15T10:14+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

hyundai

роспатент

агр

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874262551.jpg?1792048476

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в стране два товарных знака сроком до 2035 года, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, компания подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Genesis и эмблемой Hyundai. В октябре 2026 года ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2035 года. Теперь компания может продавать в России коврики для автомобилей и улиц, а также коллекционные токены на основе блокчейна, загружаемые цифровые фото- и видеозаписи, мультимедийные файлы и программное обеспечение для виртуального пространства. Ранее посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ сообщил газете "Известия", что южнокорейские автопроизводители, в том числе и Hyundai, заинтересованы в возвращении на российский рынок и, возможно, проводят исследование рынка для этого. Hyundai покинул Россию в начале 2024 года, продав завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР) с возможностью выкупа в течение двух лет. В феврале текущего года в Hyundai Motor заявили об отказе его выкупать.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, hyundai, роспатент, агр