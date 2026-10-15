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Hyundai отзывает более 94,6 тысячи автомобилей в США из-за риска возгорания

Hyundai отзывает более 94,6 тысячи автомобилей в США из-за риска возгорания - 15.10.2026, ПРАЙМ

Hyundai отзывает более 94,6 тысячи автомобилей в США из-за риска возгорания

Американское подразделение производителя автомобилей Hyundai отзывает более 94,6 тысячи автомобилей в связи с риском возгорания транспортного средства,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:25+0300

2026-10-15T11:25+0300

2026-10-15T11:31+0300

бизнес

сеул

южная корея

hyundai

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американское подразделение производителя автомобилей Hyundai отзывает более 94,6 тысячи автомобилей в связи с риском возгорания транспортного средства, сообщается в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Hyundai Motor America (Genesis) отзывает некоторые автомобили Hyundai Genesis 2015-2016 годов выпуска и Genesis G80 2017-2020 годов выпуска. Моторы передних сидений с электроприводом могут перегреться из-за заклинивания переключателя управления сидениями, что может привести к возгоранию во время стоянки или при движении", - говорится в сообщении. Отзыву подлежат 94 622 автомобиля, уточняется там же. Добавляется, что решение проблемы находится "на стадии разработки". Ожидается, что соответствующие письма будут разосланы 7 декабря. Пока же NHTSA рекомендует владельцам ставить эти машины на улице, вдали от других транспортных средств или построек. Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

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бизнес, сеул, южная корея, hyundai