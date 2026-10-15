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ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
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ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин
ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ
ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин
Искусственный интеллект способен отследить "каждую пачку гречки" и ее качество при торговле через маркетплейсы, и его развитием надо заниматься, считает... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:01+0300
2026-10-15T22:06+0300
россия
владимир путин
максим решетников
яндекс
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект способен отследить "каждую пачку гречки" и ее качество при торговле через маркетплейсы, и его развитием надо заниматься, считает президент России Владимир Путин. На форуме "Деловой России" глава Минэкономразвития Максим Решетников поднял проблему сертификации в электронной торговле на примере поставок гречки. Он объяснил, что при экспорте в соседние страны для целой машины гречки требуется фитосанитарный сертификат, в то время как штучные посылки через электронные площадки освобождены от таких проверок. "С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам", - сказал Путин. Он считает перспективным использование этих технологий в данном направлении. "Поговорите с Яндексом и со Сбером. Может быть, они смогут соответствующе настроить эту работу. Это был бы еще один совместный шаг вперед", - добавил президент, обращаясь к Решетникову.
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россия, владимир путин, максим решетников, яндекс
РОССИЯ, Владимир Путин, Максим Решетников, Яндекс
22:01 15.10.2026 (обновлено: 22:06 15.10.2026)
 
ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин

Путин: вместе с ИИ можно отследить каждую пачку гречки при торговле через маркетплейсы

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект способен отследить "каждую пачку гречки" и ее качество при торговле через маркетплейсы, и его развитием надо заниматься, считает президент России Владимир Путин.
На форуме "Деловой России" глава Минэкономразвития Максим Решетников поднял проблему сертификации в электронной торговле на примере поставок гречки. Он объяснил, что при экспорте в соседние страны для целой машины гречки требуется фитосанитарный сертификат, в то время как штучные посылки через электронные площадки освобождены от таких проверок.
"С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам", - сказал Путин.
Он считает перспективным использование этих технологий в данном направлении.
"Поговорите с Яндексом и со Сбером. Может быть, они смогут соответствующе настроить эту работу. Это был бы еще один совместный шаг вперед", - добавил президент, обращаясь к Решетникову.
 
РОССИЯВладимир ПутинМаксим РешетниковЯндекс
 
 
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