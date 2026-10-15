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ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин

ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин - 15.10.2026, ПРАЙМ

ИИ может отследить каждую пачку гречки при торговле онлайн, заявил Путин

Искусственный интеллект способен отследить "каждую пачку гречки" и ее качество при торговле через маркетплейсы, и его развитием надо заниматься, считает... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:01+0300

2026-10-15T22:01+0300

2026-10-15T22:06+0300

россия

владимир путин

максим решетников

яндекс

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект способен отследить "каждую пачку гречки" и ее качество при торговле через маркетплейсы, и его развитием надо заниматься, считает президент России Владимир Путин. На форуме "Деловой России" глава Минэкономразвития Максим Решетников поднял проблему сертификации в электронной торговле на примере поставок гречки. Он объяснил, что при экспорте в соседние страны для целой машины гречки требуется фитосанитарный сертификат, в то время как штучные посылки через электронные площадки освобождены от таких проверок. "С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам", - сказал Путин. Он считает перспективным использование этих технологий в данном направлении. "Поговорите с Яндексом и со Сбером. Может быть, они смогут соответствующе настроить эту работу. Это был бы еще один совместный шаг вперед", - добавил президент, обращаясь к Решетникову.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, максим решетников, яндекс