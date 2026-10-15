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Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов
Экземпляр книги о Гарри Поттере "Философский камень" из первого, немногочисленного тиража с неисправленными орфографическими ошибками ушел с молотка за 302... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:20+0300
2026-10-15T21:20+0300
мировая экономика
общество
техас
сша
гарри поттер
джоан роулинг
книги
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ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Экземпляр книги о Гарри Поттере "Философский камень" из первого, немногочисленного тиража с неисправленными орфографическими ошибками ушел с молотка за 302 тысячи фунтов (около 400 тысяч долларов), сообщает газета Independent. "Первое редкое издание "Гарри Поттера" было продано за ошеломляющие 302 000 фунтов стерлингов", - пишет газета. Книга была продана в американском аукционном доме Heritage Auctions в Техасе. Первый тираж "Философского камня" состоит из 500 экземпляров в твердом переплете. Из них 300 попали в школы и библиотеки. Сегодня эти книги особенно ценятся коллекционерами. На задней обложке книги в названии "Философский камень" пропущена буква "о", а на странице 53 волшебная палочка дважды указана в списке вещей, необходимых Гарри для Хогвартса. Также книга примечательна тем, что на передней обложке указано полное имя автора - "Джоанн Роулинг", а не привычное "Дж. К. Роулинг". Мировой рекорд за книгу из первого тиража составляет 356 000 фунтов стерлингов и был установлен в США в декабре 2021 года.
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мировая экономика, общество , техас, сша, гарри поттер, джоан роулинг, книги
Мировая экономика, Общество , ТЕХАС, США, Гарри Поттер, Джоан Роулинг, книги
21:20 15.10.2026
 
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Редкую книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов

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ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Экземпляр книги о Гарри Поттере "Философский камень" из первого, немногочисленного тиража с неисправленными орфографическими ошибками ушел с молотка за 302 тысячи фунтов (около 400 тысяч долларов), сообщает газета Independent.
"Первое редкое издание "Гарри Поттера" было продано за ошеломляющие 302 000 фунтов стерлингов", - пишет газета.
Книга была продана в американском аукционном доме Heritage Auctions в Техасе.
Первый тираж "Философского камня" состоит из 500 экземпляров в твердом переплете. Из них 300 попали в школы и библиотеки. Сегодня эти книги особенно ценятся коллекционерами.
На задней обложке книги в названии "Философский камень" пропущена буква "о", а на странице 53 волшебная палочка дважды указана в списке вещей, необходимых Гарри для Хогвартса. Также книга примечательна тем, что на передней обложке указано полное имя автора - "Джоанн Роулинг", а не привычное "Дж. К. Роулинг".
Мировой рекорд за книгу из первого тиража составляет 356 000 фунтов стерлингов и был установлен в США в декабре 2021 года.
 
Мировая экономикаОбществоТЕХАССШАГарри ПоттерДжоан Роулингкниги
 
 
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