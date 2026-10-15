https://1prime.ru/20261015/independent-874307711.html

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Экземпляр книги о Гарри Поттере "Философский камень" из первого, немногочисленного тиража с неисправленными орфографическими ошибками ушел с молотка за 302... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:20+0300

2026-10-15T21:20+0300

2026-10-15T21:20+0300

мировая экономика

общество

техас

сша

гарри поттер

джоан роулинг

книги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874307711.jpg?1792088424

ЛОНДОН, 15 окт - ПРАЙМ. Экземпляр книги о Гарри Поттере "Философский камень" из первого, немногочисленного тиража с неисправленными орфографическими ошибками ушел с молотка за 302 тысячи фунтов (около 400 тысяч долларов), сообщает газета Independent. "Первое редкое издание "Гарри Поттера" было продано за ошеломляющие 302 000 фунтов стерлингов", - пишет газета. Книга была продана в американском аукционном доме Heritage Auctions в Техасе. Первый тираж "Философского камня" состоит из 500 экземпляров в твердом переплете. Из них 300 попали в школы и библиотеки. Сегодня эти книги особенно ценятся коллекционерами. На задней обложке книги в названии "Философский камень" пропущена буква "о", а на странице 53 волшебная палочка дважды указана в списке вещей, необходимых Гарри для Хогвартса. Также книга примечательна тем, что на передней обложке указано полное имя автора - "Джоанн Роулинг", а не привычное "Дж. К. Роулинг". Мировой рекорд за книгу из первого тиража составляет 356 000 фунтов стерлингов и был установлен в США в декабре 2021 года.

техас

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , техас, сша, гарри поттер, джоан роулинг, книги