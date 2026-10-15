https://1prime.ru/20261015/infrastruktura-874265105.html
Туристическая инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме
Туристическая инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме - 15.10.2026, ПРАЙМ
Туристическая инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме
Туристический инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:00+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристический инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга.
"РСТ получил обновление от принимающей компании по ситуации на Маврикии. В дневное время туристическая инфраструктура работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Так, аэропорты, отели, трансферы, экскурсии и другие сервисы продолжают работу. По словам РСТ, принимающая компания поддерживает связь с местными властями и поставщиками услуг и готова оказывать туристам необходимую помощь.
Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали граждане России, во вторник не было.
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туризм, бизнес, россия, маврикий, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МАВРИКИЙ, Российский союз туриндустрии, РСТ
Туристическая инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме
РСТ: туристическая инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Туристический инфраструктура на Маврикии работает днем в обычном режиме, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга.
"РСТ получил обновление от принимающей компании по ситуации на Маврикии. В дневное время туристическая инфраструктура работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Так, аэропорты, отели, трансферы, экскурсии и другие сервисы продолжают работу. По словам РСТ, принимающая компания поддерживает связь с местными властями и поставщиками услуг и готова оказывать туристам необходимую помощь.
Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали граждане России, во вторник не было.