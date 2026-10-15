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"Интер РАО - Экспорт" разработает проект реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
"Интер РАО - Экспорт" разработает проект реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Интер РАО - Экспорт" разработает проект реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
"Интер РАО - Экспорт" подписало соглашение с монгольской ТЭЦ-3 на разработку базового проекта реконструкции станции в Улан-Баторе, сообщило Минэнерго РФ. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:09+0300
2026-10-15T21:09+0300
2026-10-15T21:09+0300
россия
монголия
сергей цивилев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Интер РАО - Экспорт" подписало соглашение с монгольской ТЭЦ-3 на разработку базового проекта реконструкции станции в Улан-Баторе, сообщило Минэнерго РФ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с министром энергетики Монголии Бадрахыном Найдалой и министром промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорыном Дамдиннямом на полях Российской энергетической недели. "По итогам встречи состоялось подписание контракта между ГАО "ТЭЦ-3" и ООО "Интер РАО - Экспорт" на разработку базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе", - говорится в сообщении Минэнерго РФ. По словам Цивилева, этот проект имеет стратегическое значение не только для развития центральной энергосистемы Монголии, но и для укрепления российско-монгольских торгово-экономических отношений в целом. "Уверен в успешной реализации контракта и последующей реконструкции ТЭЦ-3. Со своей стороны подтверждаем готовность оказывать необходимую поддержку сотрудничеству наших компаний" - отметил Цивилев, его слова приводятся в релизе. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, монголия, сергей цивилев
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Сергей Цивилев
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. "Интер РАО - Экспорт" подписало соглашение с монгольской ТЭЦ-3 на разработку базового проекта реконструкции станции в Улан-Баторе, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел переговоры с министром энергетики Монголии Бадрахыном Найдалой и министром промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорыном Дамдиннямом на полях Российской энергетической недели.
"По итогам встречи состоялось подписание контракта между ГАО "ТЭЦ-3" и ООО "Интер РАО - Экспорт" на разработку базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.
По словам Цивилева, этот проект имеет стратегическое значение не только для развития центральной энергосистемы Монголии, но и для укрепления российско-монгольских торгово-экономических отношений в целом.
"Уверен в успешной реализации контракта и последующей реконструкции ТЭЦ-3. Со своей стороны подтверждаем готовность оказывать необходимую поддержку сотрудничеству наших компаний" - отметил Цивилев, его слова приводятся в релизе.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.