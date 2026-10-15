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Порядка 81 угольной компании в России пользуются мерами господдержки - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Порядка 81 угольной компании в России пользуются мерами господдержки
Порядка 81 угольной компании в России пользуются мерами господдержки - 15.10.2026, ПРАЙМ
Порядка 81 угольной компании в России пользуются мерами господдержки
Порядка 81 угольной компании в России продолжают пользоваться мерами господдержки, сообщил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:49+0300
2026-10-15T09:49+0300
россия
москва
уголь
промышленность
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Порядка 81 угольной компании в России продолжают пользоваться мерами господдержки, сообщил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "Сейчас меры поддержки продолжают действовать, действует рассрочка только для тех предприятий, которые реализуют программы финансового оздоровления. Мы их все рассмотрели, утвердили. 86 организаций прошли в эту меру поддержки. К сожалению, сейчас пять небольших организаций не смогли, но 81 организация продолжает пользоваться мерой поддержки, выплачивает и текущие платежи, и те, по которым была предоставлена отсрочка", - сказал Исламов на полях Российской энергетической недели. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
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россия, москва, уголь, промышленность
РОССИЯ, МОСКВА, уголь, Промышленность
09:49 15.10.2026
 
Порядка 81 угольной компании в России пользуются мерами господдержки

Исламов: 81 угольная компания в России продолжает пользоваться мерами господдержки

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Порядка 81 угольной компании в России продолжают пользоваться мерами господдержки, сообщил замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.
"Сейчас меры поддержки продолжают действовать, действует рассрочка только для тех предприятий, которые реализуют программы финансового оздоровления. Мы их все рассмотрели, утвердили. 86 организаций прошли в эту меру поддержки. К сожалению, сейчас пять небольших организаций не смогли, но 81 организация продолжает пользоваться мерой поддержки, выплачивает и текущие платежи, и те, по которым была предоставлена отсрочка", - сказал Исламов на полях Российской энергетической недели.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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