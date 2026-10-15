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В Италии более 5,4 миллиона человек жили в условиях абсолютной бедности

В Италии более 5,4 миллиона человек жили в условиях абсолютной бедности - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Италии более 5,4 миллиона человек жили в условиях абсолютной бедности

Более 5,4 миллиона человек, или 9,3% населения Италии, жили в условиях абсолютной бедности в 2025 году, свидетельствуют данные Национального института... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:48+0300

2026-10-15T12:48+0300

2026-10-15T12:48+0300

мировая экономика

общество

италия

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РИМ, 15 окт - ПРАЙМ. Более 5,4 миллиона человек, или 9,3% населения Италии, жили в условиях абсолютной бедности в 2025 году, свидетельствуют данные Национального института статистики Istat. "В 2025 году, по оценкам, более 2,1 миллиона семей находились в условиях абсолютной бедности, что в общей сложности затрагивало 5,4 миллиона человек", - говорится в докладе Национального института статистики Италии (Istat). Показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом, когда он составлял 9,8%. Согласно опубликованным данным, в прошлом году данные по статистике семей соответствуют 8% от общего числа домохозяйств. В 2024 году этот показатель составлял 8,4%. Официальная статистика в Италии различает абсолютную и относительную бедность. Абсолютная бедность предполагает, что люди не могут позволить себе товары и услуги, необходимые для достижения минимально приемлемого уровня жизни. Относительная бедность - это ситуация, когда доходы или расходы семьи настолько низки по сравнению с установленным в стране уровнем, что она не может поддерживать привычный для общества уровень жизни. Порог бедности варьируется в зависимости от региона проживания и состава семьи, но в среднем на четырех человек составляет почти 2 тысячи евро. Наиболее высокий уровень абсолютной бедности зафиксирован на юге Италии и островах. В южных регионах в таких условиях жили 813 тысяч семей, или 9,6% от общего числа домохозяйств. На северо-западе страны показатель составил 7,7%, на северо-востоке - 7,4%, в центральных регионах - 6,3%. Среди отдельных возрастных групп особенно уязвимыми остаются несовершеннолетние. В 2025 году в абсолютной бедности находились 12,5% детей и подростков, или около 1,14 миллиона человек. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет этот показатель составил 12,1%, среди жителей от 35 до 64 лет - 8,9%, а среди людей старше 65 лет - 6,1%. В то же время относительная бедность в Италии также оставалась в целом стабильной. В 2025 году она затрагивала 2,8 миллиона семей, или 10,8% от их общего числа, а также почти 8,7 миллиона человек, или 14,8% населения. В 2024 году соответствующие показатели составляли 10,9% среди семей и 14,9% среди населения.

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мировая экономика, общество , италия