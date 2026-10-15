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В Ижевске и Кирове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Ижевске и Кирове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Ижевске и Кирове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:12+0300
бизнес
россия
ижевск
росавиация
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Ижевска, Кирова ("Победилово"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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В Ижевске и Кирове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов