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В Ижевске и Кирове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Ижевске и Кирове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Ижевске и Кирове сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:12+0300

2026-10-15T14:12+0300

2026-10-15T14:12+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Ижевска и Кирова, сообщила Росавиация. "Аэропорты Ижевска, Кирова ("Победилово"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, россия, ижевск, росавиация