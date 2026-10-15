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Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма
Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма - 15.10.2026, ПРАЙМ
Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма
Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма с предложениями скачать приложение якобы для спасения данных, сообщил РИА Новости глава... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T23:47+0300
2026-10-15T23:47+0300
технологии
финансы
общество
яндекс
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма с предложениями скачать приложение якобы для спасения данных, сообщил РИА Новости глава регионального блока проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Галактион Кучава. На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "Мошенники моментально рассылают фишинговые письма и ссылки с предложениями "срочно подтвердить профиль" или "скачать утилиту для спасения данных", - рассказал он. Эксперт советует проводить любые действия строго через официальные каналы. "При этом не спешите во время сбоев удалять программы или переустанавливать операционную систему - на устройстве могут сохраняться локальные кэшированные файлы, недоступные сейчас на сервере", - уточнил Кучава. При этом особо ценные документы, такие как паспорт, договоры, эксперт рекомендует хранить в зашифрованном виде, надежно спрятав ключ восстановления.
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192
40
192
40
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5
4.7
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технологии, финансы, общество , яндекс
Технологии, Финансы, Общество , Яндекс
23:47 15.10.2026
 
Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма

Эксперт Кучава: мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма с предложениями скачать приложение якобы для спасения данных, сообщил РИА Новости глава регионального блока проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Галактион Кучава.
На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
"Мошенники моментально рассылают фишинговые письма и ссылки с предложениями "срочно подтвердить профиль" или "скачать утилиту для спасения данных", - рассказал он.
Эксперт советует проводить любые действия строго через официальные каналы. "При этом не спешите во время сбоев удалять программы или переустанавливать операционную систему - на устройстве могут сохраняться локальные кэшированные файлы, недоступные сейчас на сервере", - уточнил Кучава.
При этом особо ценные документы, такие как паспорт, договоры, эксперт рекомендует хранить в зашифрованном виде, надежно спрятав ключ восстановления.
 
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