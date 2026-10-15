https://1prime.ru/20261015/jandeks-874312020.html

Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма

Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма - 15.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма

Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма с предложениями скачать приложение якобы для спасения данных, сообщил РИА Новости глава... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T23:47+0300

2026-10-15T23:47+0300

2026-10-15T23:47+0300

технологии

финансы

общество

яндекс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874312020.jpg?1792097240

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мошенники под видом "Яндекса" рассылают россиянам фишинговые письма с предложениями скачать приложение якобы для спасения данных, сообщил РИА Новости глава регионального блока проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Галактион Кучава. На фоне атак на прошлой неделе на центры обработки данных "Яндекса" сервисы компании работали со сбоями, включая такси, заказ еды, платежный сервис, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "Мошенники моментально рассылают фишинговые письма и ссылки с предложениями "срочно подтвердить профиль" или "скачать утилиту для спасения данных", - рассказал он. Эксперт советует проводить любые действия строго через официальные каналы. "При этом не спешите во время сбоев удалять программы или переустанавливать операционную систему - на устройстве могут сохраняться локальные кэшированные файлы, недоступные сейчас на сервере", - уточнил Кучава. При этом особо ценные документы, такие как паспорт, договоры, эксперт рекомендует хранить в зашифрованном виде, надежно спрятав ключ восстановления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, общество , яндекс