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Казахстан за девять месяцев произвел мяса на 7,1 миллиарда долларов

Казахстан за девять месяцев произвел мяса на 7,1 миллиарда долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Казахстан за девять месяцев произвел мяса на 7,1 миллиарда долларов

Казахстан произвел за январь-сентябрь мяса на 3,2 триллиона тенге (7,1 миллиарда долларов), сообщает министерство сельского хозяйства республики. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:36+0300

2026-10-15T12:36+0300

2026-10-15T12:56+0300

сельское хозяйство

казахстан

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874272179.jpg?1792058201

АСТАНА, 15 окт - ПРАЙМ. Казахстан произвел за январь-сентябрь мяса на 3,2 триллиона тенге (7,1 миллиарда долларов), сообщает министерство сельского хозяйства республики. "По итогам девяти месяцев 2026 года в Казахстане объем валовой продукции животноводства превысил 3 триллиона 226 миллиардов тенге... За отчетный период произведено 846,5 тысяч тонн мяса всех видов, что на 3,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. По данным аграрного ведомства, производство говядины выросло до 301,6 тысячи тонн с 282,3 тысячи за аналогичный период прошлого года, баранины - до 91,2 тысячи тонн с 88,6 тысячи, конины - до 119,9 тысячи тонн с 115,3 тысячи. Отмечено, что и производство мяса птицы достигло 277 тысяч тонн, сохранив положительную динамику по сравнению с прошлогодним показателем в 276,1 тысячи. "За девять месяцев текущего года в стране произведено 3,04 миллиона тонн молока, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство яиц достигло 3,6 миллиарда штук, рост - 7,4%", - добавили в минсельхозе Казахстана. В министерстве отмечают увеличение поголовья сельскохозяйственных животных. Численность крупного рогатого скота составила 8, 7 миллиона голов, мелкого рогатого скота - 22,6 миллиона, лошадей - 4,8 миллиона, верблюдов - 311,5 тысяч, поголовье птицы достигло 49,2 миллиона голов.

казахстан

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сельское хозяйство, казахстан