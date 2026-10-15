https://1prime.ru/20261015/kerimkhanov-874259300.html
Рынок не удержал рост
Рынок не удержал рост - 15.10.2026, ПРАЙМ
Рынок не удержал рост
Индекс МосБиржи по состоянию на 19:30 среды снизился на 0,15%, до 2422,92 п., а индекс РТС упал на 0,25%, до 909,20 п. В течение дня индекс МосБиржи поднимался... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:50+0300
2026-10-15T08:50+0300
2026-10-15T08:50+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:30 среды снизился на 0,15%, до 2422,92 п., а индекс РТС упал на 0,25%, до 909,20 п. В течение дня индекс МосБиржи поднимался выше 2445 п., но не удержал позиции. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,20%, до 111,46 п.Нефтяные котировки оставались на высоком уровне: к 19:30 среды декабрьский фьючерс на нефть марки Brent торговался вблизи $106,7 за баррель. Поддержку ценам оказывали сообщения об атаках на суда в Ормузском проливе и ударах по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии. С нашей точки зрения, сохранение высоких цен на нефть благоприятно влияет на экспортную выручку российских нефтяных компаний, хотя фактический эффект будет зависеть от объемов поставок.Новости, ожидания и торговые идеи "НОВАТЭК" представил предварительные производственные результаты за III квартал 2026 года: добыча углеводородов составила 168,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (рост на 4,2% по сравнению с III кварталом 2025 года). Продажи жидких углеводородов за III квартал выросли до 4,9 млн тонн (рост на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Оцениваем результаты нейтрально. Рост добычи и продаж жидких углеводородов — положительный фактор, однако снижение реализации газа ограничивает рост выручки за счет физических объемов. В будущем важным условием для увеличения выручки будет выступать восстановление объемов поставок.ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти на 4,99% с 1 января 2027 года. Оцениваем инициативу умеренно положительно. При утверждении проекта индексация поддержит выручку компании от регулируемых услуг. Однако влияние индексации на прибыль будет зависеть от изменения объемов транспортировки и операционных расходов.На торговой сессии в четверг участники рынка оценят опубликованные в среду вечером данные об инфляции. По информации Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 6 по 12 октября вырос на 0,11%. На предыдущей неделе, когда проводилась индексация тарифов ЖКХ, индекс вырос на 0,96%. При этом годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, ускорилась до 7,22%. Полагаем, что замедление недельного роста цен после тарифного скачка пока не свидетельствует об устойчивом снижении инфляционного давления. В этих условиях считаем, что Банк России, скорее всего, не станет менять ключевую ставку на заседании 23 октября и оставит ее на уровне 14%.Наш базовый сценарий на ближайшую сессию — колебания индекса МосБиржи в диапазоне 2400–2450 п. Высокие нефтяные цены оказывают поддержку нефтегазовому сектору, однако для закрепления индекса выше 2450 п. могут потребоваться дополнительные положительные новости в геополитике.Автор: Саид Керимханов, аналитик "Цифра брокер"
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Саид Керимханов
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Саид Керимханов
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/01/872857489_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_c767bd799b44c8a8b9c01dcd44085ec9.jpg
мнения аналитиков, рынок, торги, ормузский пролив, саудовская аравия, мосбиржа, ртс, saudi aramco
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Ормузский пролив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Мосбиржа, РТС, Saudi Aramco