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В Кирове могут досрочно завершить строительство тоннеля под Транссибом
В Кирове могут досрочно завершить строительство тоннеля под Транссибом - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Кирове могут досрочно завершить строительство тоннеля под Транссибом
Строительство тоннеля под Транссибом в Кирове могут завершить досрочно – следующим летом, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:05+0300
2026-10-15T12:05+0300
2026-10-15T12:05+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - ПРАЙМ. Строительство тоннеля под Транссибом в Кирове могут завершить досрочно – следующим летом, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Наш мега-проект – тоннель под Транссибом в Нововятском районе Кирова. Он стал возможен благодаря поддержке президента России Путина Владимира Владимировича. По плану строительство должно быть завершено до конца 2027 года. Ставлю задачу ускориться и закончить работы летом 2027 года. Возможности для этого у нас есть", - сказал Соколов, выступая в четверг с посланием законодательному собранию.
Он также сообщил, что поставил дополнительную задачу администрации города Кирова до запуска тоннеля решить вопрос ремонта моста через реку Чумовицу. "Необходимо синхронизировать движение в городе", - подчеркнул Соколов.
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В Кирове могут досрочно завершить строительство тоннеля под Транссибом
Губернатор Соколов: строительство тоннеля под Транссибом в Кирове могут завершить летом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт - ПРАЙМ. Строительство тоннеля под Транссибом в Кирове могут завершить досрочно – следующим летом, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Наш мега-проект – тоннель под Транссибом в Нововятском районе Кирова. Он стал возможен благодаря поддержке президента России Путина Владимира Владимировича. По плану строительство должно быть завершено до конца 2027 года. Ставлю задачу ускориться и закончить работы летом 2027 года. Возможности для этого у нас есть", - сказал Соколов, выступая в четверг с посланием законодательному собранию.
Он также сообщил, что поставил дополнительную задачу администрации города Кирова до запуска тоннеля решить вопрос ремонта моста через реку Чумовицу. "Необходимо синхронизировать движение в городе", - подчеркнул Соколов.