https://1prime.ru/20261015/kirov-874273006.html
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием воздушных судов
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием воздушных судов - 15.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:48+0300
2026-10-15T12:48+0300
2026-10-15T12:48+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Кирова ("Победилово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием воздушных судов
В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Кирова ("Победилово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.