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В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики
В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики
Отрасль водородной энергетики Китая находится на ранней стадии перехода к коммерциализации, заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:25+0300
2026-10-15T11:32+0300
китай
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отрасль водородной энергетики Китая находится на ранней стадии перехода к коммерциализации, заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "В целом, отрасль водородной энергетики Китая все еще находится в процессе перехода от ранних пилотных проектов к коммерциализации и пока не достигла полной коммерциализации", - заявил он в ходе сессии на форуме РЭН-2026. По его словам, в основном причинами являются недостаток инфраструктуры и высокая стоимость. Именно поэтому отрасль находится в стадии активного освоения. Мэн Сянъюй отметил, что различные регионы Китая сейчас активно продвигают отрасль водородной энергетики. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
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КИТАЙ, МОСКВА
11:25 15.10.2026 (обновлено: 11:32 15.10.2026)
 
В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики

Мэн Сянъюй: водородная энергетика Китая на ранней стадии коммерциализации

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отрасль водородной энергетики Китая находится на ранней стадии перехода к коммерциализации, заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй.
"В целом, отрасль водородной энергетики Китая все еще находится в процессе перехода от ранних пилотных проектов к коммерциализации и пока не достигла полной коммерциализации", - заявил он в ходе сессии на форуме РЭН-2026.
По его словам, в основном причинами являются недостаток инфраструктуры и высокая стоимость. Именно поэтому отрасль находится в стадии активного освоения.
Мэн Сянъюй отметил, что различные регионы Китая сейчас активно продвигают отрасль водородной энергетики.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
КИТАЙМОСКВА
 
 
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