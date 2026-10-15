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В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики

В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Китае заявили о начале перехода к коммерциализации водородной энергетики

Отрасль водородной энергетики Китая находится на ранней стадии перехода к коммерциализации, заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:25+0300

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китай

москва

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Отрасль водородной энергетики Китая находится на ранней стадии перехода к коммерциализации, заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "В целом, отрасль водородной энергетики Китая все еще находится в процессе перехода от ранних пилотных проектов к коммерциализации и пока не достигла полной коммерциализации", - заявил он в ходе сессии на форуме РЭН-2026. По его словам, в основном причинами являются недостаток инфраструктуры и высокая стоимость. Именно поэтому отрасль находится в стадии активного освоения. Мэн Сянъюй отметил, что различные регионы Китая сейчас активно продвигают отрасль водородной энергетики. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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