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Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке
Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке - 15.10.2026, ПРАЙМ
Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке
Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, заявил в четверг министр коммерции страны Ван Вэньтао. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:02+0300
2026-10-15T12:02+0300
технологии
мировая экономика
китай
сша
apple
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874269443.jpg?1792054935
ПЕКИН, 15 окт – ПРАЙМ. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, заявил в четверг министр коммерции страны Ван Вэньтао. В четверг чиновник провел встречу с исполнительным председателем совета директоров компании Apple Тимом Куком. "В настоящее время Китай неуклонно расширяет свою открытость внешнему миру на высоком уровне, постоянно улучшает деловой климат, расширяет и модернизирует свой потребительский рынок, а также укрепляет "зеленые" цепочки поставок", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте министерства. По его словам, все вышеуказанное предоставит транснациональным компаниям более широкие возможности для переориентации своих инвестиций в Китае в сторону интеллектуальных, экологичных и инновационных проектов. "Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и воспользуется возможностями, которые предоставляет модернизация Китая", - указал министр. Он также выразил надежду, что Apple выступит в качестве моста, способствуя непрерывному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений. Кук в свою очередь отметил, что Apple оптимистично оценивает перспективы развития Китая, будет и дальше расширять свой бизнес в стране и готова играть роль в содействии стабильному и здоровому развитию торгово-экономических отношений Китая и США.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, apple
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Apple
12:02 15.10.2026
 
Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке

Китай надеется, что Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке

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ПЕКИН, 15 окт – ПРАЙМ. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, заявил в четверг министр коммерции страны Ван Вэньтао.
В четверг чиновник провел встречу с исполнительным председателем совета директоров компании Apple Тимом Куком.
"В настоящее время Китай неуклонно расширяет свою открытость внешнему миру на высоком уровне, постоянно улучшает деловой климат, расширяет и модернизирует свой потребительский рынок, а также укрепляет "зеленые" цепочки поставок", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте министерства.
По его словам, все вышеуказанное предоставит транснациональным компаниям более широкие возможности для переориентации своих инвестиций в Китае в сторону интеллектуальных, экологичных и инновационных проектов.
"Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и воспользуется возможностями, которые предоставляет модернизация Китая", - указал министр.
Он также выразил надежду, что Apple выступит в качестве моста, способствуя непрерывному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений.
Кук в свою очередь отметил, что Apple оптимистично оценивает перспективы развития Китая, будет и дальше расширять свой бизнес в стране и готова играть роль в содействии стабильному и здоровому развитию торгово-экономических отношений Китая и США.
 
ТехнологииМировая экономикаКИТАЙСШАApple
 
 
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