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Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке
Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке - 15.10.2026, ПРАЙМ
Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке
Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, заявил в четверг министр коммерции страны Ван Вэньтао. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:02+0300
2026-10-15T12:02+0300
2026-10-15T12:02+0300
технологии
мировая экономика
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ПЕКИН, 15 окт – ПРАЙМ. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, заявил в четверг министр коммерции страны Ван Вэньтао.
В четверг чиновник провел встречу с исполнительным председателем совета директоров компании Apple Тимом Куком.
"В настоящее время Китай неуклонно расширяет свою открытость внешнему миру на высоком уровне, постоянно улучшает деловой климат, расширяет и модернизирует свой потребительский рынок, а также укрепляет "зеленые" цепочки поставок", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте министерства.
По его словам, все вышеуказанное предоставит транснациональным компаниям более широкие возможности для переориентации своих инвестиций в Китае в сторону интеллектуальных, экологичных и инновационных проектов.
"Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и воспользуется возможностями, которые предоставляет модернизация Китая", - указал министр.
Он также выразил надежду, что Apple выступит в качестве моста, способствуя непрерывному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений.
Кук в свою очередь отметил, что Apple оптимистично оценивает перспективы развития Китая, будет и дальше расширять свой бизнес в стране и готова играть роль в содействии стабильному и здоровому развитию торгово-экономических отношений Китая и США.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, apple
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Apple
Китай надеется на углубление присутствия Apple на китайском рынке
Китай надеется, что Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке
ПЕКИН, 15 окт – ПРАЙМ. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, заявил в четверг министр коммерции страны Ван Вэньтао.
В четверг чиновник провел встречу с исполнительным председателем совета директоров компании Apple Тимом Куком.
"В настоящее время Китай неуклонно расширяет свою открытость внешнему миру на высоком уровне, постоянно улучшает деловой климат, расширяет и модернизирует свой потребительский рынок, а также укрепляет "зеленые" цепочки поставок", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте министерства.
По его словам, все вышеуказанное предоставит транснациональным компаниям более широкие возможности для переориентации своих инвестиций в Китае в сторону интеллектуальных, экологичных и инновационных проектов.
"Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и воспользуется возможностями, которые предоставляет модернизация Китая", - указал министр.
Он также выразил надежду, что Apple выступит в качестве моста, способствуя непрерывному и устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений.
Кук в свою очередь отметил, что Apple оптимистично оценивает перспективы развития Китая, будет и дальше расширять свой бизнес в стране и готова играть роль в содействии стабильному и здоровому развитию торгово-экономических отношений Китая и США.