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В Китае призвали укреплять сотрудничество в сфере водородной энергетики

В Китае призвали укреплять сотрудничество в сфере водородной энергетики - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Китае призвали укреплять сотрудничество в сфере водородной энергетики

Странам необходимо укреплять сотрудничество в сфере водородной энергетики, заявил заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:17+0300

2026-10-15T12:17+0300

2026-10-15T12:17+0300

китай

москва

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Странам необходимо укреплять сотрудничество в сфере водородной энергетики, заявил заместитель директора Лаборатории углеродной нейтральности Дунгуаньского инновационного центра Университета Цинхуа Мэн Сянъюй. "Ни одна страна в мире не может... самостоятельно построить совершенную экосистему водородной энергетики и экономическую систему в этой отрасли... Поэтому необходимо укреплять международное сотрудничество", - заявил он в ходе сессии на форуме "Российская энергетическая неделя". По его словам, основой международного сотрудничества должно стать решение проблем, с которыми сталкивается каждая страна. Он отметил, что Китай может осуществлять тесное сотрудничества со странами инициативы "Один пояс - один путь", включая совместные инвестиции в строительство объектов по производству водорода, поддержку соответствующих отраслей на местном уровне и распределение прибыли. "Потребности различных стран (инициативы "Один пояс- один путь" - ред.) связаны между собой для совместного содействия развитию водородной энергетики. Это может не только удовлетворить потребности в решении проблемы изменения климата, но и принесет новые точки экономического роста, новые рабочие места и торговые возможности странам маршрута", - добавил Мэн Сянъюй. По его словам, именно такой подход страны должны применить для развития данной отрасли. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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